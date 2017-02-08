08.02.2017 / 10:56



В Мариуполе из числа молодежи создадут парламент

В Мариуполе из числа молодежи создадут парламент, в который войдут 90 депутатов в возрасте с 14-ти до 34-х лет. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Предполагается, что молодежный парламент будет предлагать проекты, вносить предложения по решению проблем Мариуполя и отразит видение молодежи в его развитии. Также молодые депутаты за принятие решений будут нести ответственность.

Как рассказала куратор проекта Лариса Караулан, парламент сформируют по типу городского совета.

«Депутаты молодежного парламента будут также решать различные вопросы, выносить решения. Эти решения будут выдвигаться на сессию городского совета, приниматься или не приниматься. В него войдут молодые люди, студенты, учащиеся учебных заведений и представители общественных организаций. Требованием для участия в новой структуре являются только возраст и проживание в Мариуполе», - сказала она.

По ее словам, депутатов в новый парламент будут выдвигать согласно квоте – от училищ и лицеев один представитель из 500 человек, а от вуза – один из тысячи.

«Кого представить, выбирает педсовет. Кандидат подается через заявку от руководителя учебного заведения, подписанную педсоветом. Такой же процесс и от общественных организаций, где кандидата выберут в присутствии комиссии на общем собрании», - уточнила Лариса Караулан.

В настоящее время комиссия по отбору кандидатов на стадии формирования.

«Она заработает после утверждения сессии городского совета. Если это случится на ближайшей сессии, то с 15 по 29 марта начнется формирование молодежного парламента, состав которого также утвердят на одной из сессий», - отметила куратор проекта.