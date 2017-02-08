08.02.2017 / 10:12



К 120-летию мариупольского меткомбината появились юбилейные почтовые марки (ФОТО)















К юбилею мариупольского металлургического комбината имени Ильича вышли юбилейные почтовые марки. Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный директор ММКИ Юрий Зинченко, передает ilich.in.ua.

«У нас хорошая новость. В свет вышли почтовые марки, посвященные 120-летнему юбилею нашего комбината», - написал он.

Выпуск юбилейной марки стал возможен благодаря программе «Власна марка» «Укрпошты».

Форма выпуска юбилейных марок — лист из 9 (3Г—3) марок. На них можно увидеть основные виды продукции предприятия, а также цехи комбината – его прошлое и настоящее. Есть здесь и памятные исторические фото, рассказывающие о важных событиях.