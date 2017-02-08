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08.02.2017 / 09:38

Для полицейских Мариуполя проводят семинары по международному гуманитарному праву



Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) проводят для полицейских Мариуполя семинары по международному гуманитарному праву. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Так, делегат по работе с правоохранительными органами МККК Халит Буланикли рассказал о полицейской этике, правилах применения силы в правоохранительной деятельности, аресте и судебных гарантиях. В международной организации отмечают, что за период свыше двух лет полиция в Донецкой области изменилась.

«Мы увидели, что за почти 3 года полиция изменилась. Мы знаем о том, какие усилия прилагает полиция, чтобы адаптировать свою работу к сложившейся ситуации. У нас есть хороший опыт, и сегодня у нас есть возможность поделиться им с полицейскими», - рассказал руководитель мариупольского офиса МККК Рафаэль Тено.

В настоящее время делегация побывала в более чем 90 странах мира с целью минимизировать страдания мирных жителей в результате боевых действий и защитить их права.

Завтра в ходе второй части семинара будут рассмотрены вопросы обыска и изъятия, а также ведение боевых действий и обращение с лицами, лишенными свободы.

  
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16:43
Мариупольцев ожидает снижение социальных норм на использование тепловой энергии, электричества и газа
15:59
В мариупольском Центре админуслуг начали оформлять загранпаспорта
15:09
Акционеры Мариупольской кондитерской фабрики хотят продать имущество и земучасток предприятия
14:27
Патологоанатомы в Мариуполе ежемесячно вымогали с родственников покойных до 500 тыс. грн
13:45
В Мариуполе презентовали новый архетип остановочных павильонов (ФОТО)
12:57
В Мариуполе создали «Настольную книгу для председателей ОСМД»
12:13
За сутки на посыпку дорог и тротуаров Мариуполя израсходовали 300 тонн песчано-солевой смеси (ФОТО)
11:37
На мариупольской трассе водитель попал в «снежный плен», пытаясь проехать коротким путем (ФОТО)
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15:11 Блокировка железной дороги на Донбассе может обвалить курс гривны, - Гримчак
14:36 Донетчина – среди лидеров по росту номинальной заработной платы
13:54 Коммунальные услуги в Донбассе могут повыситься из-за недостатка угля
12:51 «Когда нет закона – наступает беззаконие», - В.Аброськин об участии нардепа в блокаде автодорог на Донбассе
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