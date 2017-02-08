08.02.2017 / 09:38



Для полицейских Мариуполя проводят семинары по международному гуманитарному праву







Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) проводят для полицейских Мариуполя семинары по международному гуманитарному праву. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Так, делегат по работе с правоохранительными органами МККК Халит Буланикли рассказал о полицейской этике, правилах применения силы в правоохранительной деятельности, аресте и судебных гарантиях. В международной организации отмечают, что за период свыше двух лет полиция в Донецкой области изменилась.

«Мы увидели, что за почти 3 года полиция изменилась. Мы знаем о том, какие усилия прилагает полиция, чтобы адаптировать свою работу к сложившейся ситуации. У нас есть хороший опыт, и сегодня у нас есть возможность поделиться им с полицейскими», - рассказал руководитель мариупольского офиса МККК Рафаэль Тено.

В настоящее время делегация побывала в более чем 90 странах мира с целью минимизировать страдания мирных жителей в результате боевых действий и защитить их права.