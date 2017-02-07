07.02.2017 / 17:32



При ухудшений погодных условий на расчистку улиц Мариуполя выйдет вся техника, - «Зеленстрой»

В Мариуполе сотрудники МКП «Зеленого строительства» в два часа ночи приступили к посыпанию дорог города песчано-солевой смесью. Для выполнения работ задействовали 21 единицу техники. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

«Дороги по городу начали посыпать ночью. Работали 14 машин, два погрузчика, пять тракторов. Утром 150 человек задействовали для посыпки тротуаров песчано-солевой смесью», - рассказал начальник «Зеленстроя» Александр Шульга.

Сейчас продолжается работа по обработке дорог, ведущих к поселкам. Также «Зеленстрой» работает по заявкам районных администраций - где необходимо расчищают асфальт и посыпают песчано-солевой смесью.