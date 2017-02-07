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Главная / Лента новостей / При ухудшений погодных условий на расчистку улиц Мариуполя выйдет вся техника, - «Зеленстрой»

07.02.2017 / 17:32

При ухудшений погодных условий на расчистку улиц Мариуполя выйдет вся техника, - «Зеленстрой»

В Мариуполе сотрудники МКП «Зеленого строительства» в два часа ночи приступили к посыпанию дорог города песчано-солевой смесью. Для выполнения работ задействовали 21 единицу техники. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

«Дороги по городу начали посыпать ночью. Работали 14 машин, два погрузчика, пять тракторов. Утром 150 человек задействовали для посыпки тротуаров песчано-солевой смесью», - рассказал начальник «Зеленстроя» Александр Шульга.

Сейчас продолжается работа по обработке дорог, ведущих к поселкам. Также «Зеленстрой» работает по заявкам районных администраций - где необходимо расчищают асфальт и посыпают песчано-солевой смесью.

«К ночи ожидается снегопад. Мы следим за ситуацией. При необходимости на расчистку улиц Мариуполя выйдет вся техника», - отметил Александр Шульга.

  
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15:48
Мариуполь достоин быть в тройке «комфортных городов» Украины, - городской голова
15:20
Мариупольцев предупреждают о плановой ротации военных
14:58
К 120-летию мариупольского меткомбината в городе разбили хвойную аллею (ФОТО)
14:15
В мариупольской Сартане восстановлен весь жилой фонд, поврежденный при обстреле, - мэр
13:39
В Мариуполе трудоустроено более 5 тыс. безработных
12:55
Мариупольцев приглашают на матчи Чемпионата Украины по баскетболу среди мужских команд
12:11
В Мариуполе «на горячем» задержали кабельных воров
11:25
Мультицентр вместо кинотеатра и обновленная Набережная – Мариуполь получит порядка 170 млн на объекты культуры (ВИДЕО)
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15:00 Минобразования аннулировало лицензии более 70 вузов неподконтрольных Донбасса и Крыма
13:58 Для поддержки переселенцев Донбасса в Днепропетровской области ЕС выделяет 9 млн евро
13:00 На Донетчине через линию разграничения перевозили парфюмерию на 100 тысяч гривен
11:55 Ремонтные работы на Донецкой фильтровальной станции продолжаются – ОБСЕ
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