07.02.2017 / 16:58



Мариупольцев приглашают на выставку живописи и графики художников второй половины XIX - начала XX веков (ФОТО)























Ко дню рождения А.И. Куинджи в Мариупольском художественном музее открывается выставка живописи и графики художников второй половины XIX - начала XX веков. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

На выставке зрители смогут увидеть 50 произведений искусства именитых мастеров, чьи произведения формировали вкус и чувство прекрасного не одного поколения.

Среди полотен выставки картины И. Бродского, К. Петрова-Водкина, А.Рылова, Б. Кустодиева, А. Остроумовой-Лебедевой, П.Белоусова, Н. Фешина, Д.Бурлюка, С. Колесникова, А. Грицая и других известных авторов. Эти художники по своим эстетическим идеалам, творческим методам близки Куинджи. Хотя годы расцвета творческого дарования многих из них совпадают с эпохой великих шатаний, переоценки ценностей, появления новых направлений в искусстве. Безусловно, эти веяния не могли не отразиться в творчестве художников. Картины, представленные на выставке – это целый пласт в истории культуры рубежа двух веков.

Выставка поступила из собрания Бердянского художественного музея и является частью коллекции Иосифа Бродского, подаренной им городу Бердянску. Бродский был не только художником, коллекционером, но и прекрасным педагогом. С 1934 года до самой смерти (1939 г.) он являлся ректором Всероссийской Академии художеств в Ленинграде, вкладывал свои душевные силы в воспитание молодых художников. Многие картины выставки созданы его учениками.