07.02.2017 / 16:25



Мариупольский судоремонтный завод за год отремонтировал более 40 единиц флота

За 2016 года на мариупольском Азовском судоремонтном заводе было отремонтировано 43 единицы флота, а за весь минувший год предприятие реализовало продукции на сумму более 125 млн грн.

Об этом рассказал исполнительный директор Управляющей компании "МИГ" Олег Иванюшенко, передает ilich.in.ua со ссылкой на Центр транспортных стратегий.

"За 2016 г. реализовано продукции на сумму более 125,5 млн грн. Из них по судоремонту - 36,8 млн грн (за год было отремонтировано 43 единицы флота), по машиностроению - 41,5 млн грн, (что в натуральном выражении составило 514 тонн, в том числе грейферы, металлопродукция для ГОКов, портов и т.д.), перегрузка грузов (квадратная заготовка и зерновые) - 47 млн грн (или 236 тыс. тонн). Кроме того, следует отметить большой заказ на 10 млн грн по судостроению - надстройка на танкер для хорватской судоверфи. Это еще одно направление, которое мы пытаемся развивать", - сообщил Иванюшенко.