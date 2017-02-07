07.02.2017 / 15:48



Мариуполь достоин быть в тройке «комфортных городов» Украины, - городской голова

Новость о том, что Мариуполь занял восьмое место в рейтинге «Самых комфортных для жизни городов Украины» облетела всех его жителей. Однако городской голова Мариуполя Вадима Бойченко считает, что город достоин быть в тройке лидеров, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

«Я хочу, чтобы наш город входил в тройку лидеров! Чем больше будет у нас единомышленников, тем выше у нас получится результат. Впереди у нас много работы», - ответил мэр.

Вадим Бойченко рассказал, что в Мариуполе идет реформирование системы ЖКХ и реформа транспортной системы.

Кроме того, город работает над созданием КП «Мариупольавтодор», который выведет качество дорог на новый уровень. Жители уже видят, как в лучшую сторону изменилась работа МКП "Зеленого строительства" и КП «Коммунальник». Городской голова также подчеркнул важность создания смысловой изюминки для каждого района и необходимость уделять внимание Набережной и паркам города.

«Мариупольцы видят изменения. Без поддержки жителей все это невозможно. Самая высокая награда – это человеческое спасибо за тот труд, который мы сегодня делаем. Город начинает меняться!», - подытожил Вадим Бойченко.