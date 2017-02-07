07.02.2017 / 15:20



Мариупольцев предупреждают о плановой ротации военных

Пресс-служба Мариупольского горсовета предупреждает жителей и гостей города о плановом передвижении военной техники и личного состава воинских частей.

"По информации руководства ОТГ «Мариуполь», сообщаем о том, что в период с 6 по 8 февраля 2017 года состоится плановое передвижение военной техники и личного состава воинских частей в г.Мариуполь и прилегающих районах", - говорится в сообщении ведомства.

