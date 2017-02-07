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07.02.2017 / 14:58
К 120-летию мариупольского меткомбината в городе разбили хвойную аллею (ФОТО)
В Мариуполе появилось еще одно живописное место. Металлурги-ильичевцы разбили хвойную аллею в Приморском районе города. Об этом на своей странице в Facebook написал секретарь городского совета Степан Махсма, передает ilich.in.ua.
«В этот красивый зимний день мы подарили Мариуполю еще одно живописное место. На проспекте Нахимова высадили роскошные голубые ели. Идея принадлежит нашим металлургам-ильичевцам, которые продолжают прекрасные трудовые традиции своего экс-директора Владимира Бойко. При жизни он был человеком дела, развивал предприятие, инвестировал в родной город. Поэтому, к 120-детию комбината, в память о Герое Украины, около прекрасного крытого стадиона «Ильичевец», построенного по инициативе Бойко, мы разбили хвойную аллею», - написал он.