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07.02.2017 / 14:58

К 120-летию мариупольского меткомбината в городе разбили хвойную аллею (ФОТО)









В Мариуполе появилось еще одно живописное место. Металлурги-ильичевцы  разбили хвойную аллею в Приморском районе города. Об этом на своей странице в Facebook  написал секретарь городского совета Степан Махсма, передает ilich.in.ua.

«В этот красивый зимний день мы подарили Мариуполю еще одно живописное место. На проспекте Нахимова высадили роскошные голубые ели. Идея принадлежит нашим металлургам-ильичевцам, которые продолжают прекрасные трудовые традиции своего экс-директора Владимира Бойко. При жизни он был человеком дела, развивал предприятие, инвестировал в родной город. Поэтому, к 120-детию комбината, в память о Герое Украины, около прекрасного крытого стадиона «Ильичевец», построенного по инициативе Бойко, мы разбили хвойную аллею», - написал он.

  
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16:58
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16:25
Мариупольский судоремонтный завод за год отремонтировал более 40 единиц флота
15:48
Мариуполь достоин быть в тройке «комфортных городов» Украины, - городской голова
15:20
Мариупольцев предупреждают о плановой ротации военных
14:58
К 120-летию мариупольского меткомбината в городе разбили хвойную аллею (ФОТО)
14:15
В мариупольской Сартане восстановлен весь жилой фонд, поврежденный при обстреле, - мэр
13:39
В Мариуполе трудоустроено более 5 тыс. безработных
12:55
Мариупольцев приглашают на матчи Чемпионата Украины по баскетболу среди мужских команд
12:11
В Мариуполе «на горячем» задержали кабельных воров
11:25
Мультицентр вместо кинотеатра и обновленная Набережная – Мариуполь получит порядка 170 млн на объекты культуры (ВИДЕО)
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15:53 За время конфликта на Донбассе повреждена или разрушена каждая пятая школа, - ЮНИСЕФ
15:00 Минобразования аннулировало лицензии более 70 вузов неподконтрольных Донбасса и Крыма
13:58 Для поддержки переселенцев Донбасса в Днепропетровской области ЕС выделяет 9 млн евро
13:00 На Донетчине через линию разграничения перевозили парфюмерию на 100 тысяч гривен
11:55 Ремонтные работы на Донецкой фильтровальной станции продолжаются – ОБСЕ
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