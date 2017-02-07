07.02.2017 / 14:58



К 120-летию мариупольского меткомбината в городе разбили хвойную аллею (ФОТО)



















В Мариуполе появилось еще одно живописное место. Металлурги-ильичевцы разбили хвойную аллею в Приморском районе города. Об этом на своей странице в Facebook написал секретарь городского совета Степан Махсма, передает ilich.in.ua.