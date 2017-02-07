07.02.2017 / 14:15



В мариупольской Сартане восстановлен весь жилой фонд, поврежденный при обстреле, - мэр

На сегодня в мариупольской Сартане восстановлен весь жилищный фонд, поврежденный в результате недавнего обстрела, - аварийного жилья в поселке нет. Об этом на пресс-конференции рассказал городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

«Нам удалось в рекордные сроки эти 56 домостроений восстановить, и сегодня аварийного жилья мы не имеем, все крыши восстановлены. Весь стекольный фонд сегодня восстановлен, и пластиковые окна, которые мы должны были установить, они установлены», - сказал Вадим Бойченко.