07.02.2017 / 12:55



Мариупольцев приглашают на матчи Чемпионата Украины по баскетболу среди мужских команд







В эти выходные в Мариуполе пройдут матчи Чемпионата Украины по баскетболу среди мужских команд Дивизиона «Б» высшая лига сезона 2016/2017 года. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

МБК «Мариуполь» на своей площадке примет БК «ДНЕПР-2-ДВУФК-СДЮСШОР№5».

Матчи пройдут 11 февраля в 14:00 и 12 февраля в 12:00.