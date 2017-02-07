07.02.2017 / 12:11



В Мариуполе «на горячем» задержали кабельных воров

Первая попытка криминального «дуэта» заработать на продаже похищенного кабеля связи в Мариуполе завершилась в отделении полиции. 30 метров срезанной продукции товарищи планировали отнести на приемку, теперь они приобщены к материалам уголовного производства, открытого по данному факту. Об этом сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области, передает ilich.in.ua.

Как поясняют задержанные, местные жители 1980 и 1984 годов рождения, они видели и читали в новостях, насколько быстро восстанавливается кабельная связь после фактов хищения, значит, и больших неудобств жителям нанесено не будет. Присмотрели колодец, из дома взяли ножовку по дереву и, дождавшись темноты, пошли «на дело». Когда продукция была в руках, навстречу злоумышленникам вышли сотрудники службы охраны.

Сейчас они дают показания и признаются, что это была первая попытка заработать «легкие» деньги.