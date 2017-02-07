07.02.2017 / 11:25



Мультицентр вместо кинотеатра и обновленная Набережная – Мариуполь получит порядка 170 млн на объекты культуры (ВИДЕО)

Порядка 170 млн из областного бюджета на капитальные ремонты объектов культурного назначения. На брифинге для СМИ Вадим Бойченко рассказал, что 2017 должен стать не только годом реформ, но и масштабных реконструкций. В планах — создать в каждом районе Мариуполя свой культурный и спортивный центры. Об этом говорится в сюжете Мариупольского ТВ, передает ilich.in.ua.

«Я очень хочу, чтобы каждый район был самостоятельный, чтобы в нём был свой смысл, свой стержень, своя изюминка в культуре, спорте. На Левом берегу мы запланировали большое такое решение — открыть мультицентр вместо кинотеатра «Союз», который сейчас разваленный стоит, и уже есть подрядчики, которые готовы это сделать, и профинансировать этот проект», - сказал он.

По словам мэра, начнется также реконструкция городских парков имени Гурова в Кальмиусском районе и «Веселка» в Левобережном. На них будут выделены областные инвестиции в объеме более 70 миллионов гривен.

Дождутся долгожданного ремонта и такие объекты как Центр художественно-эстетического творчества ученической молодежи, библиотека Короленко, Краеведческий музей и плавбассейн «Нептун».