07.02.2017 / 10:37



Мариупольцы могут воспользоваться всеми вариантами бренда города











Горожане отныне могут воспользоваться всеми вариантами бренда Мариуполя. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Команда автора и разработчика бренда дизайнера Сергея Родионова предоставила населению изображения для различного использования на сайте mariupol.today.

Макеты определены в различных категориях – знак Мариуполя, его логотип, принты для одежды, значков и наклеек, обложки для соцсетей и шрифт города.

«Загрузить любой макет просто: на сайте необходимо выбрать нужную категорию и кликнуть. Бесплатный архив с файлами в форматах «ai», «pdf» и «png» уже у вас и готов ожить на бумаге, экране или стене», - сообщают разработчики.

Также для облегчения подбора макетов по цветам, композиции и целевому назначению, дизайнерами подготовлен сборник правил использования логотипа.