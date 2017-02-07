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07.02.2017 / 09:55
Для Кальмиусского района Мариуполя разработают карту санитарной очистки
В Кальмиусской райадминистрации Мариуполя прошло совещание с председателями комитетов самоорганизации населения, в ходе которого был определен круг работ по благоустройству района.
«В частности, составлен график проведения рейдов совместно с представителями административно-технической инспекции по территории комитетов самоорганизации населения», - сказала начальник организационного отдела Кальмиусской райадминистрации Ирина Рачинская.
Она также отметила, что планируется создание карты санитарной очистки района.
«Председатели КСН расскажут о проблемных участках своих территорий, на основании чего и будет создана карта саночистки», - отметила она.