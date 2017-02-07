07.02.2017 / 09:55



Для Кальмиусского района Мариуполя разработают карту санитарной очистки

В Кальмиусской райадминистрации Мариуполя прошло совещание с председателями комитетов самоорганизации населения, в ходе которого был определен круг работ по благоустройству района.

«В частности, составлен график проведения рейдов совместно с представителями административно-технической инспекции по территории комитетов самоорганизации населения», - сказала начальник организационного отдела Кальмиусской райадминистрации Ирина Рачинская.

Она также отметила, что планируется создание карты санитарной очистки района.