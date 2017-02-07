07.02.2017 / 09:32



В Приморском районе Мариуполя изъяли табак и алкоголь на сумму более 13 тысяч гривен (ФОТО)











В рамках распоряжения городского головы, с целью предотвращения распространения фальсификата и незаконной торговли подакцизной группы товаров на территории Мариуполя, управлением взаимодействия с правоохранительными органами, предотвращению и выявлению коррупции проведен очередной рейд.

Как сообщает пресс-служба горсовета, на сей раз обследовали торговые объекты в Приморском районе города, передает ilich.in.ua.

Реализация подакцизного товара без необходимого пакета документов была пресечена в магазине по переулку Днепропетровскому, 1а. Ввиду отсутствия лицензий на розничную продажу алкогольных и табачных изделий, было изъято 300 единиц ликероводочной продукции, из них 5 литров спиртосодержащей продукции неизвестного происхождения, на сумму 9940 грн, 152 пачки сигарет на сумму 3 147 грн.

По данному факту составлен протокол по ст. 164-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы дела передадут в суд.