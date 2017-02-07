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07.02.2017 / 09:32
В Приморском районе Мариуполя изъяли табак и алкоголь на сумму более 13 тысяч гривен (ФОТО)
В рамках распоряжения городского головы, с целью предотвращения распространения фальсификата и незаконной торговли подакцизной группы товаров на территории Мариуполя, управлением взаимодействия с правоохранительными органами, предотвращению и выявлению коррупции проведен очередной рейд.
Как сообщает пресс-служба горсовета, на сей раз обследовали торговые объекты в Приморском районе города, передает ilich.in.ua.
Реализация подакцизного товара без необходимого пакета документов была пресечена в магазине по переулку Днепропетровскому, 1а. Ввиду отсутствия лицензий на розничную продажу алкогольных и табачных изделий, было изъято 300 единиц ликероводочной продукции, из них 5 литров спиртосодержащей продукции неизвестного происхождения, на сумму 9940 грн, 152 пачки сигарет на сумму 3 147 грн.
По данному факту составлен протокол по ст. 164-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы дела передадут в суд.
Также повторно конфисковали алкоголь и суррогат по адресу пр. Металлургов, 67. У предпринимателя отсутствовала лицензия на продажу подакцизной группы товаров. Изъяли 92 единицы алкогольной продукции и 28 литров суррогата на сумму 6000 грн.