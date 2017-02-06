|
06.02.2017 / 17:02
Мариупольцы смогут воспользоваться мобильным приложением при покупке железнодорожных билетов
«Укрзализныця» запустила мобильное приложение на базе операционной системы Аndroid для приобретения железнодорожных билетов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает ilich.in.ua.
ПАО «Укрзализныця» развивает мобильные сервисы для пассажиров. Внедрено мобильное приложение для приобретения билетов online для Аndroid. Вскоре эта услуга станет доступна владельцам мобильных устройств, работающих на операционной системе iOS. Таким образом, клиенты смогут удобно и оперативно покупать железнодорожные билеты с помощью своих гаджетов, - говорится в сообщении ведомства.
«Мы хотим комплексно изменить устаревшие стандарты в обслуживании пассажиров, чтобы они смогли почувствовать, что "Укрзализныця" работает для клиента. Кроме разработки и внедрения мобильных сервисов, мы фокусируемся также на приобретении новых пассажирских вагонов, изменении их дизайна, осовремениваем постельное белье, стремимся предоставлять услуги нового качества, чтобы наши пассажиры чувствовали себя комфортно, а путешествия приносили им приятные впечатления, – отметил председатель правления Войцех Балчун.