Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 7 февраля 2017 года, Вторник
Давайте созидать вместе
Командор и аристократ
Футбольная академия вступает в игру
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Лента новостей
Главная / Лента новостей / Мариупольцы смогут воспользоваться мобильным приложением при покупке железнодорожных билетов

06.02.2017 / 17:02

Мариупольцы смогут воспользоваться мобильным приложением при покупке железнодорожных билетов

«Укрзализныця» запустила мобильное приложение на базе операционной системы Аndroid для приобретения железнодорожных билетов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает ilich.in.ua.

ПАО «Укрзализныця» развивает мобильные сервисы для пассажиров. Внедрено мобильное приложение для приобретения билетов online для Аndroid. Вскоре эта услуга станет доступна владельцам мобильных устройств, работающих на операционной системе iOS. Таким образом, клиенты смогут удобно и оперативно покупать железнодорожные билеты с помощью своих гаджетов, - говорится в сообщении ведомства.

«Мы хотим комплексно изменить устаревшие стандарты в обслуживании пассажиров, чтобы они смогли почувствовать, что "Укрзализныця" работает для клиента. Кроме разработки и внедрения мобильных сервисов, мы фокусируемся также на приобретении новых пассажирских вагонов, изменении их дизайна, осовремениваем постельное белье, стремимся предоставлять услуги нового качества, чтобы наши пассажиры чувствовали себя комфортно, а путешествия приносили им приятные впечатления, – отметил председатель правления Войцех Балчун.

  
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
Loading...


Другие новости сегодня

06.02.2017


17:32   Мариупольский хор с триумфом выступил на Всеукраинском фестивале хоровых коллективов


17:30   В общественном заведении Донетчины изъяли средства негласной «прослушки» (ФОТО)


17:02   Мариупольцы смогут воспользоваться мобильным приложением при покупке железнодорожных билетов


16:24   В Мариуполе назначили нового начальника управления здравоохранения


16:20   Гимнаст Донетчины выиграл семь медалей на турнире в Исландии (ФОТО, ВИДЕО)


15:51   В Мариуполе для председателей ОСМД разработают практические пособия


15:33   Донецкий ФК «Шахтер» подал заявку на матчи плей-офф Лиги Европы


15:09   Для учащихся мариупольских школ проводят конкурс на лучшее изготовление скворечника


14:49   Ситуация на Донбассе станет главным вопросом встречи глав МИД стран ЕС - Могерини


14:27   В Мариуполе изъято подакцизных товаров на общую сумму почти 200 тыс. гривен


13:51   Трамп и Столтенберг обсудили решение конфликта на Донбассе


13:50   Мариупольцев приглашают на XI Всеукраинский фестиваль фото-клубов


12:55   В Мариуполе появится педагогический колледж?


12:50   В Донецкой области создали штаб по координации гуманитарной помощи


12:27   Полицейские в Мариуполе ищут роженицу-переселенку, оставившую младенца в роддоме


11:52   Восстановлена линия, питающая Авдеевку и Донецкую фильтровальную станцию


11:51   Мариупольским абитуриентам: стартовала регистрация на ВНО


11:10   В мариупольской Сартане ко вторнику устранят самые масштабные повреждения (ФОТО)


10:57   Водителей Донетчины предупреждают о тумане и гололедице


10:28   Мариуполь вошел в десятку «самых комфортных городов Украины»

Календарь
Февраль 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728
год:   месяц:


Поделись новостью
Лента новостей
Региональные новости
06.02.2017
17:32
Мариупольский хор с триумфом выступил на Всеукраинском фестивале хоровых коллективов
17:02
Мариупольцы смогут воспользоваться мобильным приложением при покупке железнодорожных билетов
16:24
В Мариуполе назначили нового начальника управления здравоохранения
15:51
В Мариуполе для председателей ОСМД разработают практические пособия
15:09
Для учащихся мариупольских школ проводят конкурс на лучшее изготовление скворечника
14:27
В Мариуполе изъято подакцизных товаров на общую сумму почти 200 тыс. гривен
13:50
Мариупольцев приглашают на XI Всеукраинский фестиваль фото-клубов
12:55
В Мариуполе появится педагогический колледж?
12:27
Полицейские в Мариуполе ищут роженицу-переселенку, оставившую младенца в роддоме
11:51
Мариупольским абитуриентам: стартовала регистрация на ВНО
11:10
В мариупольской Сартане ко вторнику устранят самые масштабные повреждения (ФОТО)
10:28
Мариуполь вошел в десятку «самых комфортных городов Украины»
Все новости
Новости Украины и Мира
06.02.2017
17:30 В общественном заведении Донетчины изъяли средства негласной «прослушки» (ФОТО)
16:20 Гимнаст Донетчины выиграл семь медалей на турнире в Исландии (ФОТО, ВИДЕО)
15:33 Донецкий ФК «Шахтер» подал заявку на матчи плей-офф Лиги Европы
14:49 Ситуация на Донбассе станет главным вопросом встречи глав МИД стран ЕС - Могерини
13:51 Трамп и Столтенберг обсудили решение конфликта на Донбассе
12:50 В Донецкой области создали штаб по координации гуманитарной помощи
11:52 Восстановлена линия, питающая Авдеевку и Донецкую фильтровальную станцию
10:57 Водителей Донетчины предупреждают о тумане и гололедице
10:01 За неделю на блокпостах Донетчины задокументировано 80 правонарушений
09:23 Житель Донетчины хранил дома почти 25 кг каннабиса и боеприпасы (ФОТО)
03.02.2017
17:41 Угольное предприятие Донетчины уклонилось от уплаты налогов на 5 млн гривен
17:01 В районе Авдеевки существует угроза гуманитарной и экологической катастрофы, - ОБСЕ
Все новости

Редакция


Адрес:
пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034

Телефон: (0629) 47-46-45

Факс: (0629) 56-54-53

Email: pressa@mtv.pics

RSS лента
RSS-подписка
http://www.ilich.in.ua/news.rss


 

Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
  
Яндекс цитирования