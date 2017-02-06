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06.02.2017 / 16:24
В Мариуполе назначили нового начальника управления здравоохранения
С сегодняшнего дня должность начальника управления здравоохранения Мариупольского городского совета занимает хирург-эндоскопист, кандидат медицинских наук Сергей Александрович Данилков. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.
Сергей Александрович учился в Тернополе. В 1992 году стал первым украинцем, который освоил эндоскопную хирургию. Продолжил учебу в Австрии, после чего создал в Тернополе одну из первых частных клиник, которая использовала новую технологию. Чтобы грамотно ею управлять, получил экономическое образование и защитил дипломную работу, посвященную маркетингу медицинских услуг.
Он также изучал госпитальный менеджмент в США и Германии. Владеет пятью языками. В 2010 году работал в Мариуполе. По истечению контракта собирался уезжать за границу, но задержался в Киеве на пять лет. В столице Сергей Данилков создал частный институт медицины адаптации и несколько клиник. Он занимался консалтингом медицинского бизнеса разного формата, а также был владельцем фирм, которые занимались ремонтом и установкой нового высокотехнологичного медицинского оборудования.