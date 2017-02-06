06.02.2017 / 16:24



В Мариуполе назначили нового начальника управления здравоохранения







С сегодняшнего дня должность начальника управления здравоохранения Мариупольского городского совета занимает хирург-эндоскопист, кандидат медицинских наук Сергей Александрович Данилков. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

Сергей Александрович учился в Тернополе. В 1992 году стал первым украинцем, который освоил эндоскопную хирургию. Продолжил учебу в Австрии, после чего создал в Тернополе одну из первых частных клиник, которая использовала новую технологию. Чтобы грамотно ею управлять, получил экономическое образование и защитил дипломную работу, посвященную маркетингу медицинских услуг.