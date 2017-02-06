06.02.2017 / 15:51



В Мариуполе для председателей ОСМД разработают практические пособия

Учитывая сложности, с которыми сталкиваются мариупольцы при создании ОСМД, и множество возникающих вопросов, которые требуют изучения, опыта, упорства и желания, в Мариуполе инициировали разработку и создание практического пособия для председателей ОСМД, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

«В январе 2017 года председатель Центральной районной администрации Дмитрий Мирошниченко, при поддержке секретаря Мариупольского городского совета Степана Махсмы, инициировал разработку и создание совместно с управлением по вопросам развития и поддержки ОСМД департамента развития жилищно-коммунальной Мариупольского городского совета практического пособия для председателей ОСМД», - говорится в сообщении ведомства.