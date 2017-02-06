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Главная / Лента новостей / В Мариуполе для председателей ОСМД разработают практические пособия

06.02.2017 / 15:51

В Мариуполе для председателей ОСМД разработают практические пособия

Учитывая сложности, с которыми сталкиваются мариупольцы при создании ОСМД, и множество возникающих вопросов, которые требуют изучения, опыта, упорства и желания, в Мариуполе инициировали разработку и создание практического пособия для председателей ОСМД, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

«В январе 2017 года председатель Центральной районной администрации Дмитрий Мирошниченко, при поддержке секретаря Мариупольского городского совета Степана Махсмы, инициировал разработку и создание совместно с управлением по вопросам развития и поддержки ОСМД департамента развития жилищно-коммунальной Мариупольского городского совета практического пособия для председателей ОСМД», - говорится в сообщении ведомства.

Пособие состоит из двух частей, включающих имущественные и организационные аспекты, а также хозяйственные аспекты деятельности ОСМД. Содержание и подборка тем – это последовательное практическое планирование этапов, необходимых для достижения намеченных целей, - отмечают в ведомстве.

  
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17:02
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16:24
В Мариуполе назначили нового начальника управления здравоохранения
15:51
В Мариуполе для председателей ОСМД разработают практические пособия
15:09
Для учащихся мариупольских школ проводят конкурс на лучшее изготовление скворечника
14:27
В Мариуполе изъято подакцизных товаров на общую сумму почти 200 тыс. гривен
13:50
Мариупольцев приглашают на XI Всеукраинский фестиваль фото-клубов
12:55
В Мариуполе появится педагогический колледж?
12:27
Полицейские в Мариуполе ищут роженицу-переселенку, оставившую младенца в роддоме
11:51
Мариупольским абитуриентам: стартовала регистрация на ВНО
11:10
В мариупольской Сартане ко вторнику устранят самые масштабные повреждения (ФОТО)
10:28
Мариуполь вошел в десятку «самых комфортных городов Украины»
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06.02.2017
17:30 В общественном заведении Донетчины изъяли средства негласной «прослушки» (ФОТО)
16:20 Гимнаст Донетчины выиграл семь медалей на турнире в Исландии (ФОТО, ВИДЕО)
15:33 Донецкий ФК «Шахтер» подал заявку на матчи плей-офф Лиги Европы
14:49 Ситуация на Донбассе станет главным вопросом встречи глав МИД стран ЕС - Могерини
13:51 Трамп и Столтенберг обсудили решение конфликта на Донбассе
12:50 В Донецкой области создали штаб по координации гуманитарной помощи
11:52 Восстановлена линия, питающая Авдеевку и Донецкую фильтровальную станцию
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