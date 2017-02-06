06.02.2017 / 15:09



Для учащихся мариупольских школ проводят конкурс на лучшее изготовление скворечника

Центральная районная администрация совместно с управлением образования Мариупольского городского совета проводит конкурс «Встреча перелетных птиц - 2017» на лучшее изготовление скворечника. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

Цель - углубление знаний по экологии, раскрытие и реализация творческих способностей учащихся, формирование у них бережного отношения к природе.

Конкурс будет проводиться с 06.02.2017 по 01.03.2017. В нем могут принять участие учащиеся школ Центрального района в возрасте от 12 лет и старше. При изготовлении скворечников должны быть использованы природные материалы, а также элементы народного творчества, украинского национального колорита. Центральной районной администрацией предусмотрено награждение победителей конкурса.