06.02.2017 / 14:27



В Мариуполе изъято подакцизных товаров на общую сумму почти 200 тыс. гривен







В Мариуполе из незаконного оборота изъято подакцизных товаров на общую сумму почти 200 тыс. гривен. Об этом сообщает Главное управление ГФС в Донецкой области, передает ilich.in.ua.

Главным управлением ГФС в Донецкой области продолжается проведение комплекса широкомасштабных организационно-практических мероприятий в рамках операции «Акциз-2017», направленных на постоянный мониторинг рынка товаров данной группы и предотвращение распространения фальсификата.

Так, сотрудниками оперативного управления Главного управления ГФС в Донецкой области в рамках операции «Акциз – 2017» проведен ряд проверок субъектов розничной торговли в г. Мариуполе, в ходе которых установлено два факта осуществления предпринимательской деятельности по сбыту водочных и табачных изделий без разрешительных документов, а также без сертификатов соответствия.

По всем фактам составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях.