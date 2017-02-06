|
06.02.2017 / 14:27
В Мариуполе изъято подакцизных товаров на общую сумму почти 200 тыс. гривен
В Мариуполе из незаконного оборота изъято подакцизных товаров на общую сумму почти 200 тыс. гривен. Об этом сообщает Главное управление ГФС в Донецкой области, передает ilich.in.ua.
Главным управлением ГФС в Донецкой области продолжается проведение комплекса широкомасштабных организационно-практических мероприятий в рамках операции «Акциз-2017», направленных на постоянный мониторинг рынка товаров данной группы и предотвращение распространения фальсификата.
Так, сотрудниками оперативного управления Главного управления ГФС в Донецкой области в рамках операции «Акциз – 2017» проведен ряд проверок субъектов розничной торговли в г. Мариуполе, в ходе которых установлено два факта осуществления предпринимательской деятельности по сбыту водочных и табачных изделий без разрешительных документов, а также без сертификатов соответствия.
По всем фактам составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято подакцизных товаров на общую сумму почти 200 тыс. гривен, из них алкогольных изделий на сумму 176,6 тыс. гривен и табачных изделий на сумму 21,7 тыс. гривен.