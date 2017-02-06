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Главная / Лента новостей / В Мариуполе изъято подакцизных товаров на общую сумму почти 200 тыс. гривен

06.02.2017 / 14:27

В Мариуполе изъято подакцизных товаров на общую сумму почти 200 тыс. гривен



В Мариуполе из незаконного оборота изъято подакцизных товаров на общую сумму почти 200 тыс. гривен. Об этом сообщает Главное управление ГФС в Донецкой области, передает ilich.in.ua.

Главным управлением ГФС в Донецкой области продолжается проведение комплекса широкомасштабных организационно-практических мероприятий в рамках операции «Акциз-2017», направленных на постоянный мониторинг рынка товаров данной группы и предотвращение распространения фальсификата.

Так, сотрудниками оперативного управления Главного управления ГФС в Донецкой области в рамках операции «Акциз – 2017» проведен ряд проверок субъектов розничной торговли в г. Мариуполе, в ходе которых установлено два факта осуществления предпринимательской деятельности по сбыту водочных и табачных изделий без разрешительных документов, а также без сертификатов соответствия.

По всем фактам составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято подакцизных товаров на общую сумму почти 200 тыс. гривен, из них алкогольных изделий на сумму 176,6 тыс. гривен и табачных изделий на сумму 21,7 тыс. гривен.

  
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В Мариуполе назначили нового начальника управления здравоохранения
15:51
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15:09
Для учащихся мариупольских школ проводят конкурс на лучшее изготовление скворечника
14:27
В Мариуполе изъято подакцизных товаров на общую сумму почти 200 тыс. гривен
13:50
Мариупольцев приглашают на XI Всеукраинский фестиваль фото-клубов
12:55
В Мариуполе появится педагогический колледж?
12:27
Полицейские в Мариуполе ищут роженицу-переселенку, оставившую младенца в роддоме
11:51
Мариупольским абитуриентам: стартовала регистрация на ВНО
11:10
В мариупольской Сартане ко вторнику устранят самые масштабные повреждения (ФОТО)
10:28
Мариуполь вошел в десятку «самых комфортных городов Украины»
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06.02.2017
17:30 В общественном заведении Донетчины изъяли средства негласной «прослушки» (ФОТО)
16:20 Гимнаст Донетчины выиграл семь медалей на турнире в Исландии (ФОТО, ВИДЕО)
15:33 Донецкий ФК «Шахтер» подал заявку на матчи плей-офф Лиги Европы
14:49 Ситуация на Донбассе станет главным вопросом встречи глав МИД стран ЕС - Могерини
13:51 Трамп и Столтенберг обсудили решение конфликта на Донбассе
12:50 В Донецкой области создали штаб по координации гуманитарной помощи
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