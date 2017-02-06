06.02.2017 / 13:50



Мариупольцев приглашают на XI Всеукраинский фестиваль фото-клубов







Мариуполь в 2017 году стал первым городом в клубном кольце фотографов Украины. 11 февраля в ДК «Молодежный» стартует XI Всеукраинский фестиваль фото-клубов. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Как сообщил председатель мариупольского фото-клуба «Берег» Юрий Филин, на вернисаже представят 72 работы.

«Мы уже неоднократно принимали всеукраинские фестивали в Мариуполе. Это ежегодное мероприятие фото-клубов, в которых не менее восьми участников, где каждый автор представляет не более трех работ. Участвуют 12 клубов страны. Темы снимков свободные: традиционные жанры, авангардизм, сюрреализм и кадры сиюминутных ситуаций», - сказал Юрий Филин.

Принимающими сторонами фестиваля в Мариуполе стали фото-клубы «Берег» и «Матрица М».