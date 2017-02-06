06.02.2017 / 12:55



В Мариуполе появится педагогический колледж?

В Мариуполе рассматривают проект открытия педагогического колледжа на базе МГУ. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

С такой инициативой на обсуждении актуальных проблем управления образованием в зале ученого совета МГУ выступила депутат городского совета, директор ОШ №51 Ирина Фомичева.

«Проблема с кадрами сегодня большая. Хочется, чтобы колледж был одним из структурных подразделений МГУ, где будут воспитывать конкурентоспособную личность. Чтобы педагог получал две квалификации – начальное образование и дополнительное. Это будет учитель начальных классов с правом преподавания информатики или иностранных языков, или физической культуры», - сказала Ирина Фомичева.

По словам ректора МГУ Константина Балабанова, вопрос создания колледжа непростой.

«Самым сложным является финансирование. Мы будем работать в этом направлении. В принципе сейчас закон позволяет, чтобы ученый совет решил на базе нашего университета открыть колледж. Мы можем направить письма в городскую и областные администрации, приобщить общественность и иностранных партнеров», - поделился Константин Балабанов.