06.02.2017 / 12:27



Полицейские в Мариуполе ищут роженицу-переселенку, оставившую младенца в роддоме Правоохранители в Мариуполе устанавливают местонахождение роженицы-переселенки, которая оставила ребенка в роддоме через полтора часа после родов. Об этом сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области, передает ilich.in.ua.



Установлено, что женщину в перинатальный центр привел мужчина 1983 года рождения. Через полтора часа после родов он забрал ее, оставив младенца в учреждении.



Медики рассказали, что при поступлении женщина никаких документов при себе не имела, с ее слов, она является жительницей временно неподконтрольной Макеевки 1990 года рождения.



Как отмечается в сообщении, сейчас существует угроза для ее жизни, ведь в любой момент может открыться кровотечение вплоть до летальных последствий. Кроме того, никаких документов о желании оставить ребенка ею не написано.



Полицейские развернули комплекс первоочередных следственных и оперативных действий, направленных на поиски матери.



По результатам принятых мер будет решаться вопрос о дальнейшей судьбе младенца и дана правовая оценка действиям роженицы.



Полицейские обращаются ко всем, кто владеет какой-либо информацией о личности матери или ее местонахождении, обращаться в полицию по номеру "102".