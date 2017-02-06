06.02.2017 / 11:51



Мариупольским абитуриентам: стартовала регистрация на ВНО

Сегодня стартовала регистрация для участия во внешнем независимом оценивании 2017 года, которая продлится до 17 марта. Об этом сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО), передает ilich.in.ua.

Желающие принять участие в ВНО могут самостоятельно сформировать и распечатать регистрационную карточку с помощью сервиса «Зарегистрироваться» на сайте УЦОКО или же обратиться в пункт регистрации, перечень которых также размещен на сайте центра. Для выпускников текущего года пункты регистрации созданы по месту учебы.