Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 6 февраля 2017 года, Понедельник
В помощь жителям Авдеевки
Музыка. Память. Любовь
Продолжать реформы и бороться с коррупцией
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Лента новостей
Главная / Лента новостей / Мариупольским абитуриентам: стартовала регистрация на ВНО

06.02.2017 / 11:51

Мариупольским абитуриентам: стартовала регистрация на ВНО

Сегодня стартовала регистрация для участия во внешнем независимом оценивании 2017 года, которая продлится до 17 марта. Об этом сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО), передает ilich.in.ua.

Желающие принять участие в ВНО могут самостоятельно сформировать и распечатать регистрационную карточку с помощью сервиса «Зарегистрироваться» на сайте УЦОКО или же обратиться в пункт регистрации, перечень которых также размещен на сайте центра. Для выпускников текущего года пункты регистрации созданы по месту учебы.

Регистрация продлится до 17 марта 2017 года. Изменения в регистрационные данные можно вносить до 31 марта.

  
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
Loading...


Другие новости сегодня

06.02.2017


12:50   В Донецкой области создали штаб по координации гуманитарной помощи


12:27   Полицейские в Мариуполе ищут роженицу-переселенку, оставившую младенца в роддоме


11:52   Восстановлена линия, питающая Авдеевку и Донецкую фильтровальную станцию


11:51   Мариупольским абитуриентам: стартовала регистрация на ВНО


11:10   В мариупольской Сартане ко вторнику устранят самые масштабные повреждения (ФОТО)


10:57   Водителей Донетчины предупреждают о тумане и гололедице


10:28   Мариуполь вошел в десятку «самых комфортных городов Украины»


10:01   За неделю на блокпостах Донетчины задокументировано 80 правонарушений


09:52   Лидер рок-группы "Океан Эльзы" развернул флаг Мариуполя на концерте в Австралии


09:23   Житель Донетчины хранил дома почти 25 кг каннабиса и боеприпасы (ФОТО)


09:21   В связи с ремонтными работами несколько мариупольских улиц оставят без воды


09:05   У посетителя мариупольского железнодорожного вокзала изъяли табачные изделия с наркотиками

Календарь
Февраль 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728
год:   месяц:


Поделись новостью
Лента новостей
Региональные новости
06.02.2017
12:27
Полицейские в Мариуполе ищут роженицу-переселенку, оставившую младенца в роддоме
11:51
Мариупольским абитуриентам: стартовала регистрация на ВНО
11:10
В мариупольской Сартане ко вторнику устранят самые масштабные повреждения (ФОТО)
10:28
Мариуполь вошел в десятку «самых комфортных городов Украины»
09:52
Лидер рок-группы "Океан Эльзы" развернул флаг Мариуполя на концерте в Австралии
09:21
В связи с ремонтными работами несколько мариупольских улиц оставят без воды
09:05
У посетителя мариупольского железнодорожного вокзала изъяли табачные изделия с наркотиками
03.02.2017
17:30
Для мариупольцев сыграет романсы камерный оркестр «Ренессанс»
17:05
В Мариуполе изучат потребности переселенцев (ФОТО)
16:38
Мариупольским перевозчикам обещают еженедельные проверки состояния салона и документов
16:05
Мариупольцев приглашают на первенство города по горным лыжам и сноуборду
15:23
Снабжение Мариуполя водой временно будет осуществляться из Старокрымского водохранилища
Все новости
Новости Украины и Мира
06.02.2017
12:50 В Донецкой области создали штаб по координации гуманитарной помощи
11:52 Восстановлена линия, питающая Авдеевку и Донецкую фильтровальную станцию
10:57 Водителей Донетчины предупреждают о тумане и гололедице
10:01 За неделю на блокпостах Донетчины задокументировано 80 правонарушений
09:23 Житель Донетчины хранил дома почти 25 кг каннабиса и боеприпасы (ФОТО)
03.02.2017
17:41 Угольное предприятие Донетчины уклонилось от уплаты налогов на 5 млн гривен
17:01 В районе Авдеевки существует угроза гуманитарной и экологической катастрофы, - ОБСЕ
16:35 Еврокомиссар по гумпомощи готов посетить Донбасс во главе гуманитарной миссии
15:51 В Донецкой области отмечается рост объема сельхозпродукции
14:55 Пиротехники и энергетики ожидают разрешения на начало ремонта ЛЭП около Авдеевки, – ГосЧС
14:02 СБУ разоблачила масштабную поставку на Донбасс фальсифицированной водки (ФОТО)
13:07 Донетчину ожидаются осадки в виде мокрого снега, на дорогах гололедица
Все новости

Редакция


Адрес:
пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034

Телефон: (0629) 47-46-45

Факс: (0629) 56-54-53

Email: pressa@mtv.pics

RSS лента
RSS-подписка
http://www.ilich.in.ua/news.rss


 

Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
  
Яндекс цитирования