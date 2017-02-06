06.02.2017 / 11:10



В мариупольской Сартане ко вторнику устранят самые масштабные повреждения (ФОТО)















Ко вторнику все самые масштабные повреждения после обстрела в мариупольской Сартане будут устранены. Об этом заявил поселковый голова Александр Куркчи. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

В поселке приступили к остеклению поврежденных домов и ремонту кровель. Городской голова Вадим Бойченко лично контролирует процесс, он посетил объекты, где проводятся самые масштабные работы, а также проверил, хватает ли стройматериалов.

В домах с поврежденными окнами в основном требуется только установка стекол, но в 18 домах необходима полная замена оконных блоков. Работы выполняют три бригады ММКИ и подрядная организация. Они начали установку окон на девяти самых сложных объектах. Заместитель городского головы Михаил Когут отметил, что за два дня будут выполнены все работы по остеклению.

«Нам в кратчайшие сроки восстановили освещение. Помогли убрать осколки стекол. Уже поставили два окна и отремонтировали крышу. А вчера, в дождь, все повреждения закрывали пленкой. Мы и не рассчитывали на такую поддержку», - поделилась жительница ул. Северная Елена.