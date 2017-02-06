06.02.2017 / 10:28



Мариуполь вошел в десятку «самых комфортных городов Украины»

Мариуполь вошел в десятку «самых комфортных городов Украины» и занял восьмую позицию. Результатами рейтинга поделился Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в соцсетях. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Опрос среди жителей всех городов и областных центров Украины на тему "где комфортнее жить" проводили социологи в течение всего 2016 года.

Люди оценивали каждый город по таким критериям: работа ЖКХ, инфраструктура и городской транспорт, безопасность, а также много других важных аспектов жизни в том или ином городе.



Топ-10 комфортных городов Украины выглядит так:

10. Полтава.



9. Черкассы.



8. Мариуполь.



7. Ровно.



6. Тернополь.



5. Хмельницкий.



4. Луцк.



3. Львов.



2. Харьков.



1. Винница.

