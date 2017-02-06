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06.02.2017 / 10:28
Мариуполь вошел в десятку «самых комфортных городов Украины»
Мариуполь вошел в десятку «самых комфортных городов Украины» и занял восьмую позицию. Результатами рейтинга поделился Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в соцсетях. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.
Опрос среди жителей всех городов и областных центров Украины на тему "где комфортнее жить" проводили социологи в течение всего 2016 года.
Люди оценивали каждый город по таким критериям: работа ЖКХ, инфраструктура и городской транспорт, безопасность, а также много других важных аспектов жизни в том или ином городе.
Топ-10 комфортных городов Украины выглядит так:
10. Полтава.
9. Черкассы.
8. Мариуполь.
7. Ровно.
6. Тернополь.
5. Хмельницкий.
4. Луцк.
3. Львов.
2. Харьков.
1. Винница.
Следует отметить, что Киев не вошел в десятку самых комфортных городов Украины.