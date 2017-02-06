06.02.2017 / 09:52



Лидер рок-группы "Океан Эльзы" развернул флаг Мариуполя на концерте в Австралии







Лидер рок-группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук поднял флаг Мариуполя на сцене во время концерта в австралийском Мельбурне, который проходит в рамках мирового тура. Об этом сообщила одна из зрительниц Анна Глодя на своей странице в Facebook, передает ilich.in.ua.