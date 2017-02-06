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06.02.2017 / 09:52
Лидер рок-группы "Океан Эльзы" развернул флаг Мариуполя на концерте в Австралии
Лидер рок-группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук поднял флаг Мариуполя на сцене во время концерта в австралийском Мельбурне, который проходит в рамках мирового тура. Об этом сообщила одна из зрительниц Анна Глодя на своей странице в Facebook, передает ilich.in.ua.
"Незабываемый момент вечера. Я бросила из толпы Славе флаг Мариуполя - и под конец концерта он раскрыл его перед всей аудиторией. Как же это приятно и круто! Привет нашему родному городу из Австралии", - с восторгом комментирует фанатка.