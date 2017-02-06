06.02.2017 / 09:21



В связи с ремонтными работами несколько мариупольских улиц оставят без воды Как сообщили ilich.in.ua в пресс-службе Мариупольского горсовета, сегодня в связи с ремонтными работами с 9 до 17 часов будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам: ул.Георгиевская 78-94, 63-79, ул.Менделеева 24-42, пер.Снежный 1-16, пер.Радиаторный 1-23, ул.Слесарная 1-21а, ул.Литературная 1-23, ул.Лермонтова, ул.Декабристов, ул.Тракторная, пер.Крылова, ул.Крылова, ул.Цветная, пер.Цветной, Фруктовая, ул.Мусорского, ул.Проживальского, ул.П.Мирного.