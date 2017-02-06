Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 6 февраля 2017 года, Понедельник
Ближе к Донбассу
Силачи Мангуша держат марку
Продолжать реформы и бороться с коррупцией
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Лента новостей
Главная / Лента новостей / У посетителя мариупольского железнодорожного вокзала изъяли табачные изделия с наркотиками

06.02.2017 / 09:05

У посетителя мариупольского железнодорожного вокзала изъяли табачные изделия с наркотиками

Во время проверки личности пассажира на мариупольском железнодорожном вокзале служебный пес наряда правоохранителей подал знак о наличии запрещенных предметов у гражданина. Об этом сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области, передает ilich.in.ua.

Как сообщили в ведомстве, у иностранца 1976 года рождения, который направлялся в Днепр, во время осмотра вещей была обнаружена конопля - сверток и папироса были в двух пачках табачных изделий.

Мужчина пояснил, что не знал о наркотике, ведь пачки с сигаретами прихватил чужие.

Их настоящее появление выяснит следствие в рамках открытого по данному факту уголовного производства за незаконное хранение наркотических средств (ч.1 ст.309 Уголовного кодекса Украины).

  
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
Loading...


Другие новости сегодня

06.02.2017


12:50   В Донецкой области создали штаб по координации гуманитарной помощи


12:27   Полицейские в Мариуполе ищут роженицу-переселенку, оставившую младенца в роддоме


11:52   Восстановлена линия, питающая Авдеевку и Донецкую фильтровальную станцию


11:51   Мариупольским абитуриентам: стартовала регистрация на ВНО


11:10   В мариупольской Сартане ко вторнику устранят самые масштабные повреждения (ФОТО)


10:57   Водителей Донетчины предупреждают о тумане и гололедице


10:28   Мариуполь вошел в десятку «самых комфортных городов Украины»


10:01   За неделю на блокпостах Донетчины задокументировано 80 правонарушений


09:52   Лидер рок-группы "Океан Эльзы" развернул флаг Мариуполя на концерте в Австралии


09:23   Житель Донетчины хранил дома почти 25 кг каннабиса и боеприпасы (ФОТО)


09:21   В связи с ремонтными работами несколько мариупольских улиц оставят без воды


09:05   У посетителя мариупольского железнодорожного вокзала изъяли табачные изделия с наркотиками

Календарь
Февраль 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728
год:   месяц:


Поделись новостью
Лента новостей
Региональные новости
06.02.2017
12:27
Полицейские в Мариуполе ищут роженицу-переселенку, оставившую младенца в роддоме
11:51
Мариупольским абитуриентам: стартовала регистрация на ВНО
11:10
В мариупольской Сартане ко вторнику устранят самые масштабные повреждения (ФОТО)
10:28
Мариуполь вошел в десятку «самых комфортных городов Украины»
09:52
Лидер рок-группы "Океан Эльзы" развернул флаг Мариуполя на концерте в Австралии
09:21
В связи с ремонтными работами несколько мариупольских улиц оставят без воды
09:05
У посетителя мариупольского железнодорожного вокзала изъяли табачные изделия с наркотиками
03.02.2017
17:30
Для мариупольцев сыграет романсы камерный оркестр «Ренессанс»
17:05
В Мариуполе изучат потребности переселенцев (ФОТО)
16:38
Мариупольским перевозчикам обещают еженедельные проверки состояния салона и документов
16:05
Мариупольцев приглашают на первенство города по горным лыжам и сноуборду
15:23
Снабжение Мариуполя водой временно будет осуществляться из Старокрымского водохранилища
Все новости
Новости Украины и Мира
06.02.2017
12:50 В Донецкой области создали штаб по координации гуманитарной помощи
11:52 Восстановлена линия, питающая Авдеевку и Донецкую фильтровальную станцию
10:57 Водителей Донетчины предупреждают о тумане и гололедице
10:01 За неделю на блокпостах Донетчины задокументировано 80 правонарушений
09:23 Житель Донетчины хранил дома почти 25 кг каннабиса и боеприпасы (ФОТО)
03.02.2017
17:41 Угольное предприятие Донетчины уклонилось от уплаты налогов на 5 млн гривен
17:01 В районе Авдеевки существует угроза гуманитарной и экологической катастрофы, - ОБСЕ
16:35 Еврокомиссар по гумпомощи готов посетить Донбасс во главе гуманитарной миссии
15:51 В Донецкой области отмечается рост объема сельхозпродукции
14:55 Пиротехники и энергетики ожидают разрешения на начало ремонта ЛЭП около Авдеевки, – ГосЧС
14:02 СБУ разоблачила масштабную поставку на Донбасс фальсифицированной водки (ФОТО)
13:07 Донетчину ожидаются осадки в виде мокрого снега, на дорогах гололедица
Все новости

Редакция


Адрес:
пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034

Телефон: (0629) 47-46-45

Факс: (0629) 56-54-53

Email: pressa@mtv.pics

RSS лента
RSS-подписка
http://www.ilich.in.ua/news.rss


 

Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
  
Яндекс цитирования