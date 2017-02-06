06.02.2017 / 09:05



У посетителя мариупольского железнодорожного вокзала изъяли табачные изделия с наркотиками

Во время проверки личности пассажира на мариупольском железнодорожном вокзале служебный пес наряда правоохранителей подал знак о наличии запрещенных предметов у гражданина. Об этом сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области, передает ilich.in.ua.

Как сообщили в ведомстве, у иностранца 1976 года рождения, который направлялся в Днепр, во время осмотра вещей была обнаружена конопля - сверток и папироса были в двух пачках табачных изделий.

Мужчина пояснил, что не знал о наркотике, ведь пачки с сигаретами прихватил чужие.