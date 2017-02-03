03.02.2017 / 17:30



Для мариупольцев сыграет романсы камерный оркестр «Ренессанс» Для жителей и гостей города сыграет романсы Мариупольский муниципальный камерный оркестр «Ренессанс» (главный дирижер, заслуженный деятель искусств Украины Василий Крячок). Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua. В программе - популярные произведениям романсовой классики. В исполнении солистки оркестра Анны Иванишко (сопрано) прозвучат музыкальные произведения: М.Глинка «Жаворонок», П.Булахов «Не пробуждай воспоминаний», народная песня «Очаровательные глазки», Кочубей «Побудь со мной», М.Шишкин «Ночь светла», А.Яковлев «Зимний вечер», французская народная песня «Птички», А.Бакалейников «Бубенцы», Б.Фомин «Только раз бываю в жизни встречи», Н.Харито «Отцвели хризантемы», В.Баснер «Старинный романс» из музыки к телефильму «Дни Турбиных» и другое. Концерт «Вечер романса» состоится 5 февраля во Дворце культуры «Молодежный». Начало в 17 часов.