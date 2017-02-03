03.02.2017 / 17:05



В Мариуполе изучат потребности переселенцев (ФОТО)











Мариупольский Союз Молодежи на пунктах выдачи гуманитарной помощи проводит мониторинг потребностей внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Целью исследований является выявить не только насущные потребности переселенцев, но и выяснить их реальные условия жизни и уровень информированности о социальных услугах.

Как рассказал менеджер проекта Владислав Ивацкий, мониторинг проходит в рамках одного из проектов ЮНИСЕФ.

«Мы пришли к выводу, что результаты оценки потребностей громады и социальной работы в городе несколько субъективны. А Стратегия реформирования социальной сферы в Украине на 2017-22 год говорит о том, что к мониторингу должны привлекаться общественные организации. Мы уже провели исследования социальных субъектов и общественников по восьми различным методам. Анкета для переселенцев разработана нами совместно с Институтом семейной молодежной политики», - сказал Владислав Ивацкий.

По его словам, респондентам предлагается ответить на порядка 20 вопросов. Всего анкетируют около 500 получателей гуманитарной помощи.