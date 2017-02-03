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03.02.2017 / 16:38

Мариупольским перевозчикам обещают еженедельные проверки состояния салона и документов

В Мариуполе проверяют исправность автобусов и документы перевозчиков. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

«На январском совещании с перевозчиками было принято решение проводить совместные проверки автобусов Департаментом транспорта и связи горсовета, УПД ГУНП в г. Мариуполе, Укртрансбезопасности. Как итог - вчера комиссия проверила техническое состояние автобусов и документацию перевозчиков в микрорайоне «Черемушки»», - говорится в сообщении ведомства.

Службы проверили 16 единиц техники, оценивая санитарное состояние салона, наличие и исправность системы отопления, герметичность салона, состояние автошин.

В ходе осмотра выявлено 5 замечаний по техническому состоянию. По одному из них составлен протокол Национальной полицией, а именно - за разный рисунок протектора автошин. Сумма штрафа - 680 гривен.

Проверки будут проходить еженедельно.

  
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17:05
В Мариуполе изучат потребности переселенцев (ФОТО)
16:38
Мариупольским перевозчикам обещают еженедельные проверки состояния салона и документов
16:05
Мариупольцев приглашают на первенство города по горным лыжам и сноуборду
15:23
Снабжение Мариуполя водой временно будет осуществляться из Старокрымского водохранилища
14:51
Мариупольские пограничники передали жителям Авдеевки полевые кухни (ФОТО, ВИДЕО)
14:10
Малоимущим и одиноким мариупольцам помогают дровами
13:30
Мариупольцев приглашают на авторский проект «Высоцкий: черное и белое»
12:42
Мариупольцев предупреждают об участившихся случаях мошенничества
12:05
В Азовском море объявлено начало ледовой кампании
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16:35 Еврокомиссар по гумпомощи готов посетить Донбасс во главе гуманитарной миссии
15:51 В Донецкой области отмечается рост объема сельхозпродукции
14:55 Пиротехники и энергетики ожидают разрешения на начало ремонта ЛЭП около Авдеевки, – ГосЧС
14:02 СБУ разоблачила масштабную поставку на Донбасс фальсифицированной водки (ФОТО)
13:07 Донетчину ожидаются осадки в виде мокрого снега, на дорогах гололедица
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