03.02.2017 / 16:38



Мариупольским перевозчикам обещают еженедельные проверки состояния салона и документов

В Мариуполе проверяют исправность автобусов и документы перевозчиков. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

«На январском совещании с перевозчиками было принято решение проводить совместные проверки автобусов Департаментом транспорта и связи горсовета, УПД ГУНП в г. Мариуполе, Укртрансбезопасности. Как итог - вчера комиссия проверила техническое состояние автобусов и документацию перевозчиков в микрорайоне «Черемушки»», - говорится в сообщении ведомства.

Службы проверили 16 единиц техники, оценивая санитарное состояние салона, наличие и исправность системы отопления, герметичность салона, состояние автошин.

В ходе осмотра выявлено 5 замечаний по техническому состоянию. По одному из них составлен протокол Национальной полицией, а именно - за разный рисунок протектора автошин. Сумма штрафа - 680 гривен.