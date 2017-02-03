03.02.2017 / 15:23



Снабжение Мариуполя водой временно будет осуществляться из Старокрымского водохранилища

Мариуполь временно перешел на водообеспечение из Старокрымского водохранилища. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передает ilich.in.ua.

«В результате боевых действий в районе Авдеевки повреждены магистральные водоводы КП «Вода Донбасса». Более двух суток ремонтные бригады предприятия «Вода Донбасса» не имеют возможности выехать к месту повреждения магистральных водоводов Южно-Донбасского водопровода, которое предположительно находится в эпицентре боевых действий - в районе бывшего Ясиноватского поста ГАИ. С момента обнаружения утечки, подача на Мариупольское направление остановлена, снабжение водой Мариуполя осуществляется из резервного Старокрымского водохранилища», - говорится в сообщении.