03.02.2017

Из Мариуполя пограничники Донецкого отряда передали жителям Авдеевки четыре полевые кухни, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.
Представители погранслужбы перед отправкой кухонь отметили, что сейчас Авдеевка - одна из самых горячих точек АТО - город остался без воды и снабжения электроэнергией. В связи с осложнением погодных условий и усилением обстрелов ежедневно увеличивается количество горожан, которые нуждаются в помощи.
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