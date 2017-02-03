03.02.2017 / 14:51



Мариупольские пограничники передали жителям Авдеевки полевые кухни (ФОТО, ВИДЕО)







Из Мариуполя пограничники Донецкого отряда передали жителям Авдеевки четыре полевые кухни, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY. Представители погранслужбы перед отправкой кухонь отметили, что сейчас Авдеевка - одна из самых горячих точек АТО - город остался без воды и снабжения электроэнергией. В связи с осложнением погодных условий и усилением обстрелов ежедневно увеличивается количество горожан, которые нуждаются в помощи.