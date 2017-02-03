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03.02.2017 / 14:10
Малоимущим и одиноким мариупольцам помогают дровами
Вчера малоимущим и одиноким жителям Кальмиусского района Мариуполя привезли дрова.
Как сообщили ilich.in.ua в пресс-службе Мариупольского горсовета, это второй завоз древесины в зимний период.
Дрова передали КСН «Лучистый» и КСН «Мирный».
Работы в этом направлении продолжаются. В скором времени планируется завезти дрова по 13 адресам.
Напомним, первый раз древесину передали 31 жителю Кальмиусского района, которые ранее подали заявление.