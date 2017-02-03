03.02.2017 / 14:10



Малоимущим и одиноким мариупольцам помогают дровами Вчера малоимущим и одиноким жителям Кальмиусского района Мариуполя привезли дрова. Как сообщили ilich.in.ua в пресс-службе Мариупольского горсовета, это второй завоз древесины в зимний период. Дрова передали КСН «Лучистый» и КСН «Мирный». Работы в этом направлении продолжаются. В скором времени планируется завезти дрова по 13 адресам. Напомним, первый раз древесину передали 31 жителю Кальмиусского района, которые ранее подали заявление.