03.02.2017 / 13:30



Мариупольцев приглашают на авторский проект «Высоцкий: черное и белое»







В Мариуполе ко дню рождения Владимира Высоцкого в ДК «Молодежный» покажут театрализованные этюды о двух сторонах души артиста. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.



Авторский проект «Высоцкий: черное и белое» состоит из постановок и концертных номеров - пьесы о Высоцком и Марине Влади, созданной на основе того, что известно об их судьбе, чтении стихов, песен самого барда и танцев, - сообщают организаторы.

В холле дворца также представят экспозицию фотографий артиста.

«Все, что будет происходить на сцене – не классический вечер памяти, а интерпретация наследия великого человека творческой лабораторий ДК «Молодежный», - уточняется в презентации мероприятия.