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03.02.2017 / 12:42
Мариупольцев предупреждают об участившихся случаях мошенничества
В Мариуполе участились случаи мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.
Мошенничество может проявляться в разных формах путем обмана или злоупотребления Вашим доверием - часто жертвами мошенничества становятся предприниматели малого бизнеса, - предупреждают в ведомстве.
Просим Вас, будьте бдительны, не доверяйте "сомнительным" лицам, которые обещают Вам за определенную плату совершать какие-либо действия, направленные на охрану вашего бизнеса!
Если Вы столкнулись с предполагаемым случаем мошенничества, то сообщайте по телефонам диспетчерской службы полиции-102, в УСБУ - дежурная часть (060629) 52-52-87, управление взаимодействия с правоохранительными органами предупреждения и выявления коррупции городского совета - 0989979402.