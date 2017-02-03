03.02.2017 / 12:42



Мариупольцев предупреждают об участившихся случаях мошенничества

В Мариуполе участились случаи мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

Мошенничество может проявляться в разных формах путем обмана или злоупотребления Вашим доверием - часто жертвами мошенничества становятся предприниматели малого бизнеса, - предупреждают в ведомстве.

Просим Вас, будьте бдительны, не доверяйте "сомнительным" лицам, которые обещают Вам за определенную плату совершать какие-либо действия, направленные на охрану вашего бизнеса!