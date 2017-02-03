03.02.2017 / 12:05



В Азовском море объявлено начало ледовой кампании

В связи с ухудшением погодных условий и осложнением ледовой обстановки, с 00:00 часов 3 февраля объявлено начало ледовой кампании в Азовском море. Об этом пишет Центр Транспортных Стратегий.

Капитан морского порта Мариуполь, региональный координатор по проведению ледовых операций в Азовском регионе, С. Поюровский издал соответствующее распоряжение, сообщают в АМПУ.