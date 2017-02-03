|
03.02.2017 / 12:05
В Азовском море объявлено начало ледовой кампании
В связи с ухудшением погодных условий и осложнением ледовой обстановки, с 00:00 часов 3 февраля объявлено начало ледовой кампании в Азовском море. Об этом пишет Центр Транспортных Стратегий.
Капитан морского порта Мариуполь, региональный координатор по проведению ледовых операций в Азовском регионе, С. Поюровский издал соответствующее распоряжение, сообщают в АМПУ.
Напомним, что ранее ледовая кампания была объявлена уже в девяти украинских портах. 21 января 2017 года объявлено начало ледовой кампании в порту Скадовск, а до того была объявлена ледовая кампания по морскому порту Одесса. 10 января ледовая кампания была объявлена приказами капитанов морских портов Рени, Измаил и Усть-Дунайск. Также ледовая кампания продолжается в портах Николаев, Белгород-Днестровский, "Ольвия" и Херсон.