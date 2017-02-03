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Главная / Лента новостей / В результате обстрела мариупольской Сартаны разрушены дома местных жителей и нежилые объекты (ФОТО)

03.02.2017 / 11:30

В результате обстрела мариупольской Сартаны разрушены дома местных жителей и нежилые объекты (ФОТО)











В результате обстрела поселка Сартана в Мариуполе разрушены семь домов местных жителей, два нежилых объекта, есть разрушения на кладбище. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

В настоящее время в поселке Сартана работает комиссия по обследованию разрушений, полученных в ходе утреннего обстрела.  

По информации секретаря горсовета Степана Махсмы, повреждения получили семь жилых домов и два нежилых объекта, несколько снарядов упали на территорию кладбища, есть поврежденные могилы.

На месте работают сотрудники спасательной аварийно-водолазной службы горсовета, специалисты управления капитального строительства и члены поссовета.

«Значительных повреждений нет, поскольку не было прямых попаданий. Во многих домах вылетели стекла, спасатели помогают сейчас заделывать оконные рамы полиэтиленовой пленкой, чтобы сохранить тепло в домах, есть незначительные повреждения кровли», - сказал Степан Махсма.

Напомним, сегодня в 05:30 утра под обстрел попал поселок Сартана, расположенный в Кальмиусском районе Мариуполя.

  
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14:51
Мариупольские пограничники передали жителям Авдеевки полевые кухни (ФОТО, ВИДЕО)
14:10
Малоимущим и одиноким мариупольцам помогают дровами
13:30
Мариупольцев приглашают на авторский проект «Высоцкий: черное и белое»
12:42
Мариупольцев предупреждают об участившихся случаях мошенничества
12:05
В Азовском море объявлено начало ледовой кампании
11:30
В результате обстрела мариупольской Сартаны разрушены дома местных жителей и нежилые объекты (ФОТО)
10:38
В Мариуполе за серию краж задержали «специалиста» по взлому окон (ФОТО)
10:04
Франция передала мариупольской больнице передвижной рентген-аппарат (ФОТО)
09:38
На Мариупольском направлении противник применил "Град"
09:09
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14:02 СБУ разоблачила масштабную поставку на Донбасс фальсифицированной водки (ФОТО)
13:07 Донетчину ожидаются осадки в виде мокрого снега, на дорогах гололедица
12:27 За время отработки автоперевозчиков Донетчины выявлено почти 180 нарушений законодательства
11:38 Директор одного из банков Донетчины присвоил почти 3 млн грн
11:04 Гуманитарный штаб за три дня доставил мирным жителям Донбасса не менее 540 тонн помощи
10:25 Медики спасают зрение пострадавшему во время обстрела на Донетчине британскому журналисту
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