03.02.2017 / 11:30



В результате обстрела мариупольской Сартаны разрушены дома местных жителей и нежилые объекты (ФОТО)























В результате обстрела поселка Сартана в Мариуполе разрушены семь домов местных жителей, два нежилых объекта, есть разрушения на кладбище. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

В настоящее время в поселке Сартана работает комиссия по обследованию разрушений, полученных в ходе утреннего обстрела.

По информации секретаря горсовета Степана Махсмы, повреждения получили семь жилых домов и два нежилых объекта, несколько снарядов упали на территорию кладбища, есть поврежденные могилы.

На месте работают сотрудники спасательной аварийно-водолазной службы горсовета, специалисты управления капитального строительства и члены поссовета.

«Значительных повреждений нет, поскольку не было прямых попаданий. Во многих домах вылетели стекла, спасатели помогают сейчас заделывать оконные рамы полиэтиленовой пленкой, чтобы сохранить тепло в домах, есть незначительные повреждения кровли», - сказал Степан Махсма.