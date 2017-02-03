03.02.2017 / 10:38



В Мариуполе за серию краж задержали «специалиста» по взлому окон (ФОТО)











Полицейские задержали «специалиста» по взлому окон за серию краж на территории Мариуполя. Об этом сообщает Центральный отдел полиции в Донецкой области, передает ilich.in.ua.

Как сообщают в ведомстве, за два месяца злоумышленник успел «побывать» как минимум в 7 чужих домовладениях. Попадал во всех случаях через окно, брал в основном золото, технику и деньги, которые потом сбывал или закладывал в ломбарды.

Подозреваемый оказался 36-летний переселенец из Донецка, ранее судимый за корыстные преступления. В ноябре прошлого года мужчина освободился из мест лишения свободы, однако законного источника заработка искать не спешил, он воспользовался уже проверенной схеме получения быстрого дохода.

Фигурант пояснил, что дома присматривался заранее, выбирал исключительно с окнами без решеток, а действовал в течение считанных минут, чтобы избежать появления свидетелей. Материальный ущерб составлял от 1 500 до 12 000 гривен.