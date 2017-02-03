Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 3 февраля 2017 года, Пятница
Горячие сердца и умные головы
В помощь жителям Авдеевки
Силачи Мангуша держат марку
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Лента новостей
Главная / Лента новостей / В Мариуполе за серию краж задержали «специалиста» по взлому окон (ФОТО)

03.02.2017 / 10:38

В Мариуполе за серию краж задержали «специалиста» по взлому окон (ФОТО)





Полицейские задержали «специалиста» по взлому окон за серию краж на территории Мариуполя. Об этом сообщает Центральный отдел полиции в Донецкой области, передает ilich.in.ua.

Как сообщают в ведомстве, за два месяца злоумышленник успел «побывать» как минимум в 7 чужих домовладениях. Попадал во всех случаях через окно, брал в основном золото, технику и деньги, которые потом сбывал или закладывал в ломбарды.

Подозреваемый оказался 36-летний переселенец из Донецка, ранее судимый за корыстные преступления. В ноябре прошлого года мужчина освободился из мест лишения свободы, однако законного источника заработка искать не спешил, он воспользовался уже проверенной схеме получения быстрого дохода.

Фигурант пояснил, что дома присматривался заранее, выбирал исключительно с окнами без решеток, а действовал в течение считанных минут, чтобы избежать появления свидетелей. Материальный ущерб составлял от 1 500 до 12 000 гривен.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в жилье). Наказание, предусмотренное санкцией статьи - от 3 до 6 лет лишения свободы.

  
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
Loading...


Другие новости сегодня

03.02.2017


15:23   Снабжение Мариуполя водой временно будет осуществляться из Старокрымского водохранилища


14:55   Пиротехники и энергетики ожидают разрешения на начало ремонта ЛЭП около Авдеевки, – ГосЧС


14:51   Мариупольские пограничники передали жителям Авдеевки полевые кухни (ФОТО, ВИДЕО)


14:10   Малоимущим и одиноким мариупольцам помогают дровами


14:02   СБУ разоблачила масштабную поставку на Донбасс фальсифицированной водки (ФОТО)


13:30   Мариупольцев приглашают на авторский проект «Высоцкий: черное и белое»


13:07   Донетчину ожидаются осадки в виде мокрого снега, на дорогах гололедица


12:42   Мариупольцев предупреждают об участившихся случаях мошенничества


12:27   За время отработки автоперевозчиков Донетчины выявлено почти 180 нарушений законодательства


12:05   В Азовском море объявлено начало ледовой кампании


11:38   Директор одного из банков Донетчины присвоил почти 3 млн грн


11:30   В результате обстрела мариупольской Сартаны разрушены дома местных жителей и нежилые объекты (ФОТО)


11:04   Гуманитарный штаб за три дня доставил мирным жителям Донбасса не менее 540 тонн помощи


10:38   В Мариуполе за серию краж задержали «специалиста» по взлому окон (ФОТО)


10:25   Медики спасают зрение пострадавшему во время обстрела на Донетчине британскому журналисту


10:04   Франция передала мариупольской больнице передвижной рентген-аппарат (ФОТО)


09:42   На Донетчине при обстреле КПВВ «Марьинка» повредили пограничные модули


09:38   На Мариупольском направлении противник применил "Град"


09:21   Жители прифронтового Донбасса ограничены в доступе к украинским источникам информации


09:09   В мариупольском СИЗО пытались передать наркотики в зажигалках

Календарь
Февраль 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728
год:   месяц:


Поделись новостью
Лента новостей
Региональные новости
03.02.2017
15:23
Снабжение Мариуполя водой временно будет осуществляться из Старокрымского водохранилища
14:51
Мариупольские пограничники передали жителям Авдеевки полевые кухни (ФОТО, ВИДЕО)
14:10
Малоимущим и одиноким мариупольцам помогают дровами
13:30
Мариупольцев приглашают на авторский проект «Высоцкий: черное и белое»
12:42
Мариупольцев предупреждают об участившихся случаях мошенничества
12:05
В Азовском море объявлено начало ледовой кампании
11:30
В результате обстрела мариупольской Сартаны разрушены дома местных жителей и нежилые объекты (ФОТО)
10:38
В Мариуполе за серию краж задержали «специалиста» по взлому окон (ФОТО)
10:04
Франция передала мариупольской больнице передвижной рентген-аппарат (ФОТО)
09:38
На Мариупольском направлении противник применил "Град"
09:09
В мариупольском СИЗО пытались передать наркотики в зажигалках
02.02.2017
19:40
В Авдеевку отправлена гуманитарная помощь от предприятия «Метинвест-ПромСервис»
Все новости
Новости Украины и Мира
03.02.2017
14:55 Пиротехники и энергетики ожидают разрешения на начало ремонта ЛЭП около Авдеевки, – ГосЧС
14:02 СБУ разоблачила масштабную поставку на Донбасс фальсифицированной водки (ФОТО)
13:07 Донетчину ожидаются осадки в виде мокрого снега, на дорогах гололедица
12:27 За время отработки автоперевозчиков Донетчины выявлено почти 180 нарушений законодательства
11:38 Директор одного из банков Донетчины присвоил почти 3 млн грн
11:04 Гуманитарный штаб за три дня доставил мирным жителям Донбасса не менее 540 тонн помощи
10:25 Медики спасают зрение пострадавшему во время обстрела на Донетчине британскому журналисту
09:42 На Донетчине при обстреле КПВВ «Марьинка» повредили пограничные модули
09:21 Жители прифронтового Донбасса ограничены в доступе к украинским источникам информации
02.02.2017
17:26 80-летняя переселенка привезла на Донбасс уникальные вышивки времен Киевской Руси (ФОТО)
16:51 Алмаз и Бриллианта – как на Донетчине родители называли детей в 2016 году
16:05 Автолюбителей Донетчины предупреждают об осадках и гололеде
Все новости

Редакция


Адрес:
пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034

Телефон: (0629) 47-46-45

Факс: (0629) 56-54-53

Email: pressa@mtv.pics

RSS лента
RSS-подписка
http://www.ilich.in.ua/news.rss


 

Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
  
Яндекс цитирования