03.02.2017 / 10:04



Франция передала мариупольской больнице передвижной рентген-аппарат (ФОТО)















В Мариупольской больнице скорой медицинской помощи появилось современное оборудование. Передвижной рентген-аппарат «SAXO 4T» городу подарило правительство Франции.

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, компактное, мобильное оборудование с микропроцессором управления используется для всех видов рентгеновских исследований, в том числе скелета, органов грудной клетки и брюшной полости и зубов, передает ilich.in.ua.

Городской голова Вадим Бойченко отметил важность такого подарка для Мариуполя.

«Современный, практичный рентген-аппарат предназначен для пациентов с ограниченной подвижностью, обеспечивает высокое качество снимков и имеет пониженную нагрузку облучения на пациента. Уверен, оборудование значительно облегчит работу медицинским работникам и повысит качество обслуживания», - сказал он.