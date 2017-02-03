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03.02.2017 / 10:04
Франция передала мариупольской больнице передвижной рентген-аппарат (ФОТО)
В Мариупольской больнице скорой медицинской помощи появилось современное оборудование. Передвижной рентген-аппарат «SAXO 4T» городу подарило правительство Франции.
Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, компактное, мобильное оборудование с микропроцессором управления используется для всех видов рентгеновских исследований, в том числе скелета, органов грудной клетки и брюшной полости и зубов, передает ilich.in.ua.
Городской голова Вадим Бойченко отметил важность такого подарка для Мариуполя.
«Современный, практичный рентген-аппарат предназначен для пациентов с ограниченной подвижностью, обеспечивает высокое качество снимков и имеет пониженную нагрузку облучения на пациента. Уверен, оборудование значительно облегчит работу медицинским работникам и повысит качество обслуживания», - сказал он.
«Аппарат передан в рамках гуманитарной помощи от правительства Франции. Мы с пониманием относимся к тому, что происходит на Востоке Украины. Оборудование предназначено для больниц скорой помощи. Я уверен, что рентген-аппарат на нужном месте», - подытожил Министр, Государственный секретарь при министерстве иностранных дел и международного развития, по вопросам внешней торговли, продвижения туризма и французских граждан за границей Матиас Фекль.