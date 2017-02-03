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03.02.2017 / 09:38
На Мариупольском направлении противник применил "Град"
Практически на всех направлениях войска противника применяют запрещенные минскими договоренностями реактивные системы залпового огня и тяжелую артиллерию. С начала суток на Донбассе зафиксированы 24 обстрела со стороны противника. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
"На Мариупольском направлении незаконные вооруженные формирования применили РСЗО БМ-21 "Град" по Талаковке, 120- и 82-мм минометы по Водяному, Новотроицкому и Марьинке», - говорится в сообщении.
На Донецком - противник обстрелял из РСЗО БМ-21 "Град" Галициновку, из 152-мм артиллерии, 120- и 82-мм минометов - Авдеевку, Луганское и Троицкое.
На Луганском направлении по Новозвановке стреляла 152-мм артиллерия противника, а 120- и 82-мм минометы - по Попасной и Новозвановке.