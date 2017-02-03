03.02.2017 / 09:38



На Мариупольском направлении противник применил "Град"

Практически на всех направлениях войска противника применяют запрещенные минскими договоренностями реактивные системы залпового огня и тяжелую артиллерию. С начала суток на Донбассе зафиксированы 24 обстрела со стороны противника. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.



"На Мариупольском направлении незаконные вооруженные формирования применили РСЗО БМ-21 "Град" по Талаковке, 120- и 82-мм минометы по Водяному, Новотроицкому и Марьинке», - говорится в сообщении.

На Донецком - противник обстрелял из РСЗО БМ-21 "Град" Галициновку, из 152-мм артиллерии, 120- и 82-мм минометов - Авдеевку, Луганское и Троицкое.