03.02.2017 / 09:09



В мариупольском СИЗО пытались передать наркотики в зажигалках

Полицейские совместно с сотрудниками режимного учреждения Мариуполя разоблачили нарушителя, который попытался передать задержанному за разбой мариупольцу 4 наркосодержащие зажигалки. Об этом сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области, передает ilich.in.ua.

Как выяснилось, зажигалки служили емкостью для хранения метамфетамина, который еще принято называть «винт». Визитер пояснил, что об услуге его попросил сам подозреваемый. Мужчина собственноручно приготовил «дозы» и «расфасовал» их по зажигалках, предварительно выпустив из них газ.