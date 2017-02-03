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03.02.2017 / 09:09
В мариупольском СИЗО пытались передать наркотики в зажигалках
Полицейские совместно с сотрудниками режимного учреждения Мариуполя разоблачили нарушителя, который попытался передать задержанному за разбой мариупольцу 4 наркосодержащие зажигалки. Об этом сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области, передает ilich.in.ua.
Как выяснилось, зажигалки служили емкостью для хранения метамфетамина, который еще принято называть «винт». Визитер пояснил, что об услуге его попросил сам подозреваемый. Мужчина собственноручно приготовил «дозы» и «расфасовал» их по зажигалках, предварительно выпустив из них газ.
С изъятым сейчас работают эксперты. Открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ч.1 ст.309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины. Окончательная правовая оценка будет предоставлена после результатов экспертного исследования.