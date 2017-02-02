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02.02.2017 / 19:40
В Авдеевку отправлена гуманитарная помощь от предприятия «Метинвест-ПромСервис»
Работники ремонтного предприятия "Метинвест-ПромСервис" отправили в Авдеевку партию гуманитарного груза для жителей, пострадавших от обстрелов. Погрузка товаров первой необходимости началась с самого утра. В машину загрузили самое необходимое - два передвижных дизельных генератора и питьевую воду. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.
«В ближайшее время соберем еще одну машину в помощь коллегам. Надеюсь, это поможет нашим друзьям и коллегам в Авдеевке поскорее пережить последствия тех страшных событий», - говорит генеральный директор ООО «Метинвест-ПромСервис» Михаил Рубцов.
Во второй машине, которую мариупольские ремонтники планируют уже завтра отправить в Авдеевку, будут строительные материалы для восстановления пострадавших от обстрелов зданий.