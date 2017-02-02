02.02.2017 / 19:40



В Авдеевку отправлена гуманитарная помощь от предприятия «Метинвест-ПромСервис»

Работники ремонтного предприятия "Метинвест-ПромСервис" отправили в Авдеевку партию гуманитарного груза для жителей, пострадавших от обстрелов. Погрузка товаров первой необходимости началась с самого утра. В машину загрузили самое необходимое - два передвижных дизельных генератора и питьевую воду. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

«В ближайшее время соберем еще одну машину в помощь коллегам. Надеюсь, это поможет нашим друзьям и коллегам в Авдеевке поскорее пережить последствия тех страшных событий», - говорит генеральный директор ООО «Метинвест-ПромСервис» Михаил Рубцов.