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02.02.2017 / 19:00

Глава ММК им. Ильича уличил «Укрзализныцю» в скрытом повышении тарифов до 40%

Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, входящий в Группу «Метинвест», понесет дополнительные издержки от повышения ж/д тарифов в размере 700 млн грн, а 10% из его портфеля заказов окажутся нерентабельными, сообщил генеральный директор предприятия Юрий Зинченко, передает MRPL.CITY.

«В случае очередного повышения тарифов у нас автоматически из портфеля заказов на 2017 год 10% заказов становятся нерентабельными. Почему? Потому что себестоимость чугуна автоматически поднимается на $3/т, себестоимость металлопродукции – на $5/т. А конкуренция на рынке идет за $1-2», - сказал он, выступая во время общественных слушаний по вопросу повышения ж/д тарифов на 25% в Госрегуляторслужбе в четверг.

По его словам, в результате потери 10% заказов на ММКИ «Укрзализныця» автоматически потеряет 1,4 млн грузов, которые она должна будет перевезти на комбинат. «Соответственно, наши «минус 10%» автоматически приведут к тому, что вы тоже потеряете грузоперевозки. Для вас это $20 млн только с одного мариупольского комбината. А для государства – это минус $147 млн выручки, с которых могли бы уплачиваться налоги», - отметил он.

Юрий Зинченко также сообщил, что ММК им. Ильича дополнительно понесет издержки в размере 700 млн грн от повышения тарифов на 25%. При этом глава меткомбината заметил, что в проекте приказа Мининфраструктуры есть скрытое повышение еще на 15% (в целом до 40%) в качестве компенсации за пробег порожних вагонов.

Он также раскритиковал политику непрозрачности решений УЗ как монополиста, который до сих пор не обнародовал проект своего финплана на 2017 год. «Пусть «Укрзализныця» покажет, куда идут инвестиции, откуда будут браться полувагоны, которых сегодня нет, а нам их в прошлом году обещали», - отметил глава предприятия.

По его данным, в 2016 году обеспечение полувагонами ММК им. Ильича находилось на уровне 16-17% от потребностей.

«Предлагаю не наложить мораторий, а отозвать проект приказа о повышении тарифов, пока не будет эффективной траты средств в закупках вагонов, дизтоплива, запчастей к локомотивам. Мы весь 2016 год помогали УЗ всем этим, чтобы тащить вагоны на комбинат», - констатировал Ю. Зинченко.

  
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19:40
В Авдеевку отправлена гуманитарная помощь от предприятия «Метинвест-ПромСервис»
19:00
Глава ММК им. Ильича уличил «Укрзализныцю» в скрытом повышении тарифов до 40%
17:26
Мариупольский ФК «Ильичевец» узнал соперников на первом сборе в Турции
16:49
Мариупольский порт отправил в Авдеевку гуманитарную помощь (ФОТО)
16:05
Международный институт поможет мариупольским депутатам повысить уровень профессиональных знаний (ФОТО)
15:40
Мариупольские поезда оснастят холодильниками и микроволновками (ФОТО)
14:59
В Мариуполе соревновались за лидерство запрограммированные детьми роботы (ФОТО)
14:10
За январь мариупольские налогоплательщики направили в бюджет страны почти 300 млн грн
13:35
Мариупольцев приглашают на вечер памяти Кузьмы Скрябина «Музыка. Память. Любовь»
12:53
В Мариуполе возобновило работу госпитально-гериатрическое отделение
12:25
В Мариуполе выступила популярная в конце 80-х - начале 90-х годов группа (ФОТО, ВИДЕО)
11:47
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16:05 Автолюбителей Донетчины предупреждают об осадках и гололеде
15:10 ВСУ продолжают очистку Авдеевки от боеприпасов калибра 120, 122, 152 мм (ФОТО)
14:15 Житель Донетчины заготовил себе «на зиму» 3 кг конопли (ФОТО)
13:25 Суд ООН в Гааге назначил дату слушаний по Донбассу
12:21 На Донбассе начнется реализация культурно-образовательного проекта «Живая библиотека»
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