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02.02.2017 / 17:26
Мариупольский ФК «Ильичевец» узнал соперников на первом сборе в Турции
Мариупольский ФК «Ильичевец» узнал соперников на первом сборе в Турции.
Как сообщает пресс-центр «приазовцев», 6-го февраля ФК «Ильичевец» отправится в Анталию на учебно-тренировочный сбор, передает ilich.in.ua.
В Турции «приазовцы» проведут ряд товарищеских игр. На данный момент известны следующие спарринги нашей команды:
9 февраля - «Шахтер» (Караганда, Казахстан)
12 февраля — «Сараево» (Босния и Герцеговина)
15 февраля - «Мерани» (Мартвили, Грузия)
19 февраля - «Атырау» (Казахстан)