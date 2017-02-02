02.02.2017 / 17:26



Мариупольский ФК «Ильичевец» узнал соперников на первом сборе в Турции



Мариупольский ФК «Ильичевец» узнал соперников на первом сборе в Турции. Как сообщает пресс-центр «приазовцев», 6-го февраля ФК «Ильичевец» отправится в Анталию на учебно-тренировочный сбор, передает ilich.in.ua. В Турции «приазовцы» проведут ряд товарищеских игр. На данный момент известны следующие спарринги нашей команды: 9 февраля - «Шахтер» (Караганда, Казахстан) 12 февраля — «Сараево» (Босния и Герцеговина) 15 февраля - «Мерани» (Мартвили, Грузия) 19 февраля - «Атырау» (Казахстан)