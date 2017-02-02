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02.02.2017 / 16:49
Мариупольский порт отправил в Авдеевку гуманитарную помощь (ФОТО)
Сегодня, 2 февраля, ГП «Мариупольский морской торговый порт» направил в Авдеевку гуманитарную помощь, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.
Крупы, муку, макаронные изделия, масло и различные консервы, а также средства личной гигиены – всего 7 тонн груза – получат жители Авдеевки, пострадавшие от обстрелов, от трудового коллектива Мариупольского порта. Доставить гуманитарный груз в небезопасную зону вызвались бойцы ВСУ.
«Чужой беды не бывает. И то, что сейчас происходит в Авдеевке – это боль каждого украинца, каждого жителя нашей страны. Мы, как социально ответственное предприятие, просто не могли остаться сегодня в стороне, и, я думаю, что наша помощь жителям Авдеевки еще раз доказывает, что украинцы едины и в горе, и в радости», - отметил директор Мариупольского МТП Александр Олейник. Также директор порта поблагодарил военных за инициативу по доставке гуманитарного груза.