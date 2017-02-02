02.02.2017 / 16:49



Мариупольский порт отправил в Авдеевку гуманитарную помощь (ФОТО)











Сегодня, 2 февраля, ГП «Мариупольский морской торговый порт» направил в Авдеевку гуманитарную помощь, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

Крупы, муку, макаронные изделия, масло и различные консервы, а также средства личной гигиены – всего 7 тонн груза – получат жители Авдеевки, пострадавшие от обстрелов, от трудового коллектива Мариупольского порта. Доставить гуманитарный груз в небезопасную зону вызвались бойцы ВСУ.