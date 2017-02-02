02.02.2017 / 16:05



Международный институт поможет мариупольским депутатам повысить уровень профессиональных знаний (ФОТО)











В Мариуполе стартовал двухдневный семинар для депутатов городского совета.

Как сообщает пресс-служба горсовета, тренинг проходит при поддержке Международного республиканского института в Фонде развития Мариуполя. Спикерами выступили эксперт Института Политического Образования Александр Солонтай и правовед, заслуженный юрист Украины Борис Руснак, передает ilich.in.ua.

Повысить свой уровень профессиональных знаний прибыли депутаты Мариуполя, поселковых советов, руководители структурных подразделений городского совета. Тренинг посвящен процессу организации депутатской деятельности.

«В процессе депутатской деятельности возникают вопросы, ответы на которые можно получить на таких семинарах. Мы сегодня максимально привлекли депутатов к участию, чтобы они постоянно работали над собой», - отметил секретарь совета Степан Махсма.

Начали тренинг с обсуждения прав и обязанностей депутатов. Дискуссия оказалась оживленной, и каждый смог задать свой вопрос. В течение дня эксперты поднимут темы депутатских запросов, регламента городского совета, действенных форм, методов и инструментов работы депутатов. Поговорят о деятельности постоянных комиссий, депутатских групп и затронут вопрос децентрализации.