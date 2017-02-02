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02.02.2017 / 16:05

Международный институт поможет мариупольским депутатам повысить уровень профессиональных знаний (ФОТО)





В Мариуполе стартовал двухдневный семинар для депутатов городского совета.

Как сообщает пресс-служба горсовета, тренинг проходит при поддержке Международного республиканского института в Фонде развития Мариуполя. Спикерами выступили эксперт Института Политического Образования Александр Солонтай и правовед, заслуженный юрист Украины Борис Руснак, передает ilich.in.ua.

Повысить свой уровень профессиональных знаний прибыли депутаты Мариуполя, поселковых советов, руководители структурных подразделений городского совета. Тренинг посвящен процессу организации депутатской деятельности.

«В процессе депутатской деятельности возникают вопросы, ответы на которые можно получить на таких семинарах. Мы сегодня максимально привлекли депутатов к участию, чтобы они постоянно работали над собой», - отметил секретарь совета Степан Махсма.

Начали тренинг с обсуждения прав и обязанностей депутатов. Дискуссия оказалась оживленной, и каждый смог задать свой вопрос. В течение дня эксперты поднимут темы депутатских запросов, регламента городского совета, действенных форм, методов и инструментов работы депутатов. Поговорят о деятельности постоянных комиссий, депутатских групп и затронут вопрос децентрализации.

От тренеров каждый участник получил в подарок три специализированных издания, которые помогут в грамотной организации депутатской деятельности.вЂ‹

 

  
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19:40
В Авдеевку отправлена гуманитарная помощь от предприятия «Метинвест-ПромСервис»
19:00
Глава ММК им. Ильича уличил «Укрзализныцю» в скрытом повышении тарифов до 40%
17:26
Мариупольский ФК «Ильичевец» узнал соперников на первом сборе в Турции
16:49
Мариупольский порт отправил в Авдеевку гуманитарную помощь (ФОТО)
16:05
Международный институт поможет мариупольским депутатам повысить уровень профессиональных знаний (ФОТО)
15:40
Мариупольские поезда оснастят холодильниками и микроволновками (ФОТО)
14:59
В Мариуполе соревновались за лидерство запрограммированные детьми роботы (ФОТО)
14:10
За январь мариупольские налогоплательщики направили в бюджет страны почти 300 млн грн
13:35
Мариупольцев приглашают на вечер памяти Кузьмы Скрябина «Музыка. Память. Любовь»
12:53
В Мариуполе возобновило работу госпитально-гериатрическое отделение
12:25
В Мариуполе выступила популярная в конце 80-х - начале 90-х годов группа (ФОТО, ВИДЕО)
11:47
Почти 3 тыс. мариупольцев обратилось в контактно-коммуникационный отдел в январе месяце
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16:05 Автолюбителей Донетчины предупреждают об осадках и гололеде
15:10 ВСУ продолжают очистку Авдеевки от боеприпасов калибра 120, 122, 152 мм (ФОТО)
14:15 Житель Донетчины заготовил себе «на зиму» 3 кг конопли (ФОТО)
13:25 Суд ООН в Гааге назначил дату слушаний по Донбассу
12:21 На Донбассе начнется реализация культурно-образовательного проекта «Живая библиотека»
11:23 Легкоатлетка Донетчины получит олимпийскую «бронзу» Лондона-2012 в женской эстафете (ФОТО, ВИДЕО)
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