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02.02.2017 / 15:40

Мариупольские поезда оснастят холодильниками и микроволновками (ФОТО)





В Мариуполе пассажирские поезда оснащают холодильниками и микроволновками. Полученное оборудование - это централизованная поставка ПАО «Укрзализныци». Об этом, как сообщает MRPL.CITY, рассказал начальник пассажирского вагонного депо Виталий Коваленко, передает ilich.in.ua.

«Мы получили 24 холодильника и 24 микроволновых печи. Их устанавливают в поездах «Мариуполь-Киев» и «Киев-Константиновка» в купейных и СВ-вагонах в купе проводника. Разогрев и охлаждение продуктов проводником осуществляется по желанию пассажиров бесплатно», - сказал Виталий Коваленко.

По его словам, первый поезд с установленной техникой выехал 31 января. Вагоны, в которых есть микроволновки и холодильники, обозначены отличительным знаком,

Также из столицы в вагонное депо Мариуполя поступило 10,5 тыс. комплектов постельного белья, которым обновили три состава. Последний раз постельное поступало в 2014-м году.

 

  
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19:40
В Авдеевку отправлена гуманитарная помощь от предприятия «Метинвест-ПромСервис»
19:00
Глава ММК им. Ильича уличил «Укрзализныцю» в скрытом повышении тарифов до 40%
17:26
Мариупольский ФК «Ильичевец» узнал соперников на первом сборе в Турции
16:49
Мариупольский порт отправил в Авдеевку гуманитарную помощь (ФОТО)
16:05
Международный институт поможет мариупольским депутатам повысить уровень профессиональных знаний (ФОТО)
15:40
Мариупольские поезда оснастят холодильниками и микроволновками (ФОТО)
14:59
В Мариуполе соревновались за лидерство запрограммированные детьми роботы (ФОТО)
14:10
За январь мариупольские налогоплательщики направили в бюджет страны почти 300 млн грн
13:35
Мариупольцев приглашают на вечер памяти Кузьмы Скрябина «Музыка. Память. Любовь»
12:53
В Мариуполе возобновило работу госпитально-гериатрическое отделение
12:25
В Мариуполе выступила популярная в конце 80-х - начале 90-х годов группа (ФОТО, ВИДЕО)
11:47
Почти 3 тыс. мариупольцев обратилось в контактно-коммуникационный отдел в январе месяце
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16:51 Алмаз и Бриллианта – как на Донетчине родители называли детей в 2016 году
16:05 Автолюбителей Донетчины предупреждают об осадках и гололеде
15:10 ВСУ продолжают очистку Авдеевки от боеприпасов калибра 120, 122, 152 мм (ФОТО)
14:15 Житель Донетчины заготовил себе «на зиму» 3 кг конопли (ФОТО)
13:25 Суд ООН в Гааге назначил дату слушаний по Донбассу
12:21 На Донбассе начнется реализация культурно-образовательного проекта «Живая библиотека»
11:23 Легкоатлетка Донетчины получит олимпийскую «бронзу» Лондона-2012 в женской эстафете (ФОТО, ВИДЕО)
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