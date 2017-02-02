02.02.2017 / 15:40



Мариупольские поезда оснастят холодильниками и микроволновками (ФОТО)











В Мариуполе пассажирские поезда оснащают холодильниками и микроволновками. Полученное оборудование - это централизованная поставка ПАО «Укрзализныци». Об этом, как сообщает MRPL.CITY, рассказал начальник пассажирского вагонного депо Виталий Коваленко, передает ilich.in.ua.

«Мы получили 24 холодильника и 24 микроволновых печи. Их устанавливают в поездах «Мариуполь-Киев» и «Киев-Константиновка» в купейных и СВ-вагонах в купе проводника. Разогрев и охлаждение продуктов проводником осуществляется по желанию пассажиров бесплатно», - сказал Виталий Коваленко.

По его словам, первый поезд с установленной техникой выехал 31 января. Вагоны, в которых есть микроволновки и холодильники, обозначены отличительным знаком,